Τι είπαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου για την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα

Την πορεία της εφαρμογής της πρώτης φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η χώρα μας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε όλες τις συγκρούσεις της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι κάτι που επεσήμανε και στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.