Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς -Τι είπαν στις απολογίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/4). Πολλές ώρες διήρκησε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, με τους κατηγορούμενους να δίνουν εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας, οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου στο Αργοστόλι.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το απόγευμα δεκάδες πολίτες περιμένοντας την απόφαση.

Πρώτος στο Δικαστικό Μέγαρο προσήλθε, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο ίδιος, ο 23χρονος και η 19χρονη συγκέντρωσαν χρήματα και προχώρησε στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από άτομο που γνώριζε, οι οποίες στη συνέχεια καταναλώθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου.



Ο 26χρονος φέρεται να ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης η 19χρονη άρχισε να παρουσιάζει έντονη αδιαθεσία, την οποία ο ίδιος απέδωσε αρχικά σε επιληπτική κρίση. Όπως κατέθεσε, επιχείρησε να της προσφέρει βοήθεια, επιχειρώντας –όπως είπε– να της ανοίξει το στόμα, ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον δάγκωσε, γεγονός στο οποίο αποδίδει και τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον χώρο. Παράλληλα, ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, υποστηρίζοντας ότι φέρει ακόμη εμφανή σημάδια από το δάγκωμα.

Αναφορικά με τον 22χρονο κατηγορούμενο, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνος βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του ξενοδοχείου και ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά όταν η 19χρονη παρουσίασε επιδείνωση της κατάστασής της. Σύμφωνα με την ίδια απολογία, ο 22χρονος μετέβη στο δωμάτιο και στη συνέχεια πήρε το μπουφάν της κοπέλας, γεγονός που –όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή του– εξηγεί γιατί εμφανίζεται πρώτος να εξέρχεται από το ξενοδοχείο.



Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 26χρονου, η 19χρονη μεταφέρθηκε στο πεζούλι έξω από το ξενοδοχείο, όπου και παρέμεινε έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Ο 22χρονος φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι κάλυψε την κοπέλα με το μπουφάν της για να την προστατεύσει από το κρύο και ότι η παράδοσή της στο ΕΚΑΒ έγινε μόλις έφτασαν οι διασώστες. Ο ίδιος φέρεται να αναγνώρισε ότι είχε προηγουμένως δηλώσει πως δεν γνώριζε την 19χρονη, κάνοντας λόγο για λανθασμένη αρχική τοποθέτηση.

Τελευταίος απολογήθηκε ο 22χρονος, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισής του για μικρή χρονική παράταση, καθώς –όπως έγινε γνωστό– είχε αναλάβει την υπόθεση μόλις από την προηγούμενη ημέρα. Κατά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο του καταλύματος και ότι έσπευσε στο σημείο όταν άκουσε φωνές και του ζητήθηκε βοήθεια. Από την ίδια διαδικασία προκύπτει επίσης ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του φέρονται να υποστήριξαν πως μετέφεραν τη 19χρονη στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάλυμα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η παραλαβή της από το ΕΚΑΒ.



Όσον αφορά τον 23χρονο κατηγορούμενο, φέρεται να υποστήριξε ότι μετέφερε το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης σε καφετέρια όπου σύχναζαν, εκτιμώντας –όπως φέρεται να είπε– ότι θα μπορούσε να το παραλάβει αργότερα, καθώς δεν ανέμενε ότι η υπόθεση θα είχε τόσο τραγική εξέλιξη.



Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση προσδίδει το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν αίτημα να τεθεί στη διάθεση των δικαστικών αρχών το σύνολο των διαθέσιμων βίντεο από το κατάλυμα και τους γύρω χώρους, κάνοντας λόγο για ελλείπον υλικό από εξωτερική κάμερα, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.



Για διεύρυνση κατηγορητηρίου μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Όπως σημείωσε, η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση.



Ο ίδιος τόνισε ότι η πλευρά της οικογένειας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια γύρω από τα γεγονότα, όχι μόνο τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της 19χρονης, αλλά και σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο που ενδεχομένως να περιλαμβάνει ημέρες ή και εβδομάδες πριν.



Παράλληλα, ο κ. Δρακουλόγκωνας υπογράμμισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης είναι αυτονόητη και απαραίτητη, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή κοπέλα βρέθηκε σε κατάσταση που οδήγησε στον θάνατό της μέσα σε λίγες ώρες.



Η οικογένεια, όπως σημειώνει ο δικηγόρος της μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μόνο μέσα από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης θα δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.