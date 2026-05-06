Τι είπαν στον FLASH βουλευτές της ΝΔ για το νομικό «φάλτσο» Κοβέσι με τα λάθος κλητήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σφάλμα, που σπάνια υποπίπτει ακόμη και πρωτοετής φοιτητής της Νομικής φαίνεται ότι υπέπεσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο της συνέχισης της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι από τους 11 «γαλάζιους» βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθη την προηγούμενη εβδομάδα, ήλθαν αντιμέτωποι με μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη, καθώς στις κλήσεις, που έλαβαν για παροχή εξηγήσεων στις 22 Μαΐου – είναι το επόμενο στάδιο της σχετικής διαδικασίας – η περιγραφόμενη κατηγορία ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα και όχι πλημμεληματικού, όπως αναφέρει το διαβιβαστικό των δικογραφιών, που εστάλησαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο FLASH επικοινώνησε με αρκετούς εκ των προαναφερόμενων βουλευτών, οι οποίοι απέδωσαν το τυπικό, πλην όμως, σοβαρό λάθος στην προχειρότητα με την οποία, όπως έλεγαν, έχει περιβληθεί η όλη διαδικασία. Μάλιστα, οι βουλευτές δεν έκρυβαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για το «φάλτσο», όπως το χαρακτήριζαν, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ίδια προχειρότητα σφράγισε και την εξ αρχής ποινική αξιολόγηση των περιπτώσεων τους.

Όπως, εξάλλου, τους ενημέρωσαν οι νομικοί εκπρόσωποι τους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους ενημέρωσε ότι τις επόμενες ώρες θα σταλεί «ορθή επανάληψη» με το σωστό αδίκημα. Όπως, εξάλλου, ανέφεραν στον FLASH νομικές πηγές ότι το συγκεκριμένο σφάλμα θα μπορούσε να καταλήξει σε ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε καθυστερήσεις και πιθανό κίνδυνο παραγραφής. Επίσης, λάθος κατηγορία φαίνεται ότι έλαβαν στις δικές τους κλήσεις και αρκετά μη πολιτικά πρόσωπα, που ερευνώνται για τη συγκεκριμένη υπόθεση.