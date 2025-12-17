Ο Παπαχελάς απέναντι στην Κοσιώνη για την 17Ν - «Παρέμβαση» Κώστα Μπακογιάννη την ώρα του δελτίου

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση του ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς. Ο γνωστός δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή» παρενέβη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στην παρουσία του οποίου επανήλθε σήμερα η Σία Κοσιώνη.

Ο Αλέξης Παπαχελάς, μιλώντας στη Σία Κοσιώνη, υποστήριξε ότι κατανοεί απόλυτα την ευαισθησία των συγγενών των θυμάτων, έχοντας βρεθεί απέναντι από ανθρώπους γενναίους, όπως η μητέρα του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του με την εξέλιξη αυτή για το «μπλόκο» του ΕΚΚΟΜΕΔ, «διότι εγώ είπα, το δικό μου "Ως Εδώ", αν θες», τόνισε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας πως πολλά χρόνια πριν ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος, με κόστος, έβγαλε τους συγγενείς των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Περιέγραψε πως έτσι «έσπασε» μια σιωπή που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. «Ήταν ένα ταμπού και είχε ένα κόστος, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό», δήλωσε, αναφέροντας πως του φαίνεται εξαιρετικά δυσάρεστο το γεγονός ότι τώρα κάποιοι μιλάνε για «ξέπλυμα της τρομοκρατίας ή του Δημήτρη Κουφοντίνα».

Η παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη την ώρα του δελτίου

Περίπου την ίδια ώρα που ο Αλέξης Παπαχελάς τοποθετούνταν για το θέμα του ντοκιμαντέρ για την ιστορία της 17Ν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Κώστας Μπακογιάννης, γιος του δολοφονηθέντος από την τρομοκρατική οργάνωση Παύλου Μπακογιάννη, παρενέβη εμμέσως. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση των δύο συλλόγων, του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και του «Ως Εδώ», απαντώντας και στα όσα σχολίαζε περίπου την ίδια ώρα ο Αλέξης Παπαχελάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και του Ως Εδώ



Ως συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και Ως Εδώ, πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, ότι στη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και… pic.twitter.com/wmj64t1fdR — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) December 17, 2025

«Θέλουμε επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης μιας παραγωγής, μιας οποιασδήποτε παραγωγής, δεν αποτελεί λογοκρισία. Ποτέ δεν ζητήσαμε ούτε επιδιώξαμε να λογοκριθεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό που διεκδικήσαμε είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα αυτό που κάποτε "αγόραζε" με αίμα», σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους τα μέλη των δύο συλλόγων θυμάτων της τρομοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τα περί πολυφωνίας, τα μέλη του συλλόγου «Θάνος Αξαρλιάν» και του «Ως Εδώ» υποστηρίζουν ότι «είναι τουλάχιστον προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων μας. Είναι προσβλητικός γιατί στην ουσία εξισώνει τη Δημοκρατία με την τρομοκρατία, τους θύτες με τα θύματα, τους δολοφόνους με τους δολοφονημένους».

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, δια του αρμόδιου υφυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έσπευσε να υποστηρίξει —πάλι μέσω του ΣΚΑΪ— το πρωί της Τετάρτης ότι από την αρχική απόφαση για χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ μέχρι την απόσυρσή της «μεσολάβησε μια επιστολή των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο, με την οποία επισήμαναν ότι δεν δέχονται να είναι στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, στην ίδια έρευνα, οι ίδιοι με τον δολοφόνο του πατέρα τους, του αδερφού τους, του παιδιού τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους. Αυτό το στάθμισε ο ΕΚΚΟΜΕΔ και μετά από αυτή την επιστολή έκρινε, χωρίς να αμφισβητεί κανένας μας ούτε την εγκυρότητα ούτε τα κίνητρα του κ. Παπαχελά, ο οποίος μάλιστα, ξαναλέω, έχει αναδείξει τέτοια σοβαρά συμβάντα, και ο ίδιος ο ΣΚΑΪ είναι ένα κανάλι που έχει πέσει θύμα τρομοκρατικών ενεργειών».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Με ανακοίνωσή του, το κανάλι υποστήριξε ότι «η διαχρονική στάση του ΣΚΑΪ απέναντι στην τρομοκρατία και στους δολοφόνους της 17Ν δεν χρήζει επιβεβαίωσης, ούτε βέβαια και ο αυτονόητος σεβασμός μας στους συγγενείς των θυμάτων των τρομοκρατών. Σε μια ιστορική αποτίμηση, ωστόσο, είναι όχι μόνον χρήσιμο, αλλά και δημοσιογραφικά αυτονόητο να αναδεικνύονται οι απόψεις όλων των πρωταγωνιστών μιας ιστορικής περιόδου. Αυτό έκανε πάντα και αυτό θα κάνει και τώρα ο ΣΚΑΪ στο ντοκιμαντέρ για τη 17Ν που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς».

Η ανακοίνωση του Γιάννη Αλαφούζου

Ο μέτοχος του ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος στηλίτευσε την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ, υποστηρίζοντας ότι «αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΪ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας».