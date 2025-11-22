Τι έκανε ο Βιλένα από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε; Η έκπληξη του Μπενίτεθ στην αποστολή

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε μια πραγματικά αναπάντεχη απόφαση για την αποστολή του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, καθώς συμπεριέλαβε τον… ξεχασμένο εδώ και καιρό Τόνι Βιλένα.

Ο Ολλανδός μέσος είχε να παίξει επίσημο ματς με τα πράσινα πάνω από δωδεκάμηνο και μέχρι πριν λίγους μήνες βρισκόταν δανεικός στην Αλάνιασπορ, σε μια περίοδο όπου όλοι θεωρούσαν πως δεν υπολογίζεται πια από κανέναν στο Κορωπί. Ο Βιλένα είχε πάει δανεικός στην τούρκικη ομάδα τον Ιανουάριο του 2025 και από την αρχή αυτής της σεζόν προπονείται κανονικά με την ομάδα χωρίς όμως να συμπεριληφθεί ποτέ σε αποστολή.

Παρόλα αυτά, ο Μπενίτεθ άναψε ξανά «πράσινο φως», αποφασίζοντας να τον ενεργοποιήσει εκ νέου και οι λόγοι φαίνεται πως είναι δύο.

Πρώτον, τα σημαντικά κενά στη θέση «8» λόγω των αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Και δεύτερον, η εντυπωσιακά βελτιωμένη εικόνα του Βιλένα στις τελευταίες προπονήσεις, η οποία, όπως φαίνεται, έπεισε τον Ισπανό τεχνικό ότι αξίζει ακόμη μια ευκαιρία.