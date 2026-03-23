Τι γνώριζε ο Αλέξης για τον... Αλέξη;

Είναι γνωστό πως ο Αλέξης Χαρίτσης χαίρει της εκτιμήσεως του πρώην πρωθυπουργού μας, του Αλέξη του Τσίπρα.

Παρά το γεγονός πως κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του για την τελική επιλογή των προσώπων, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα συναντηθεί, κάποια στιγμή, με τον πρώην πρωθυπουργό. Και παρά το γεγονός πως όταν ο Αλέξης Τσίπρας του είχε ζητήσει να αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος είχε αρνηθεί. Όπως και αρχικά και η Έφη Αχτσιόγλου. Αλλά αυτά είναι παρελθόν.



Όπως, όμως, ουδείς γνωρίζει αν ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε ή ικανοποιήθηκε από τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Χαρίτση. Κάποιοι, λέγεται, πως ρώτησαν «δεξιά και αριστερά» στην Αμαλίας για να πάρουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Αλλά δεν έλαβαν. Ούτε αν ήξερε ούτε αν συμφώνησε.

Τίποτα από τα δυο…