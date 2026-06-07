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Σε μία από τις πιο ηχηρές εμπορικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στον χώρο του αθλητισμού και των αθλητικών ειδών, ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή επιχειρηματική στροφή, υπογράφοντας δεκαετές συμβόλαιο συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία Li-Ning, αξίας που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου για τον Αμερικανό σούπερ σταρ, καθώς βάζει τέλος στη μακροχρόνια συνεργασία του με την Under Armour, η οποία είχε ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με την εικόνα και την εμπορική του ταυτότητα μέσω της σειράς Curry Brand, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του andscape.com.

Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με την Under Armour

Η αποχώρηση του Κάρι από την Under Armour δεν ήρθε ξαφνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η αμερικανική εταιρεία φέρεται να προχώρησε σε κινήσεις μείωσης κόστους, ανοίγοντας τον δρόμο για το τέλος μιας συνεργασίας που είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια και είχε οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα signature brands στο NBA.

Για τον Κάρι, η περίοδος των τελευταίων μηνών ως ελεύθερος παίκτης στην αγορά υποδημάτων αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ενεργή φάση διερεύνησης προτάσεων, με τον ίδιο να εμφανίζεται σε ιστορικά sneakers διαφορετικών εταιρειών και να αξιολογεί τις επόμενες κινήσεις του με βάση τόσο το εμπορικό όσο και το δημιουργικό σκέλος.

Η επιλογή της Li-Ning και το νέο επιχειρηματικό πλάνο

Τελικά, ο Αμερικανός γκαρντ κατέληξε στην Li-Ning, έναν κινεζικό κολοσσό αθλητικών ειδών με αποτίμηση που ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια και ισχυρή παρουσία στην ασιατική αγορά, με χιλιάδες καταστήματα λιανικής.

Η συμφωνία δεν περιορίζεται απλώς σε μια κλασική χορηγική συνεργασία. Όπως αναφέρεται, ο Κάρι αποκτά ενεργό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του "Curry Brand", με στόχο την επέκταση σε νέες αγορές και τη δημιουργία φυσικών καταστημάτων τόσο στην Κίνα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο διεθνούς εξάπλωσης της Li-Ning, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει το αποτύπωμά της εκτός Ασίας και να αποκτήσει ισχυρότερο έρεισμα στην απαιτητική αμερικανική αγορά.

Από την Κίνα στην παγκόσμια sneakers market

Η Li-Ning δεν είναι άγνωστη στον χώρο του μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά σε συνεργασίες με παίκτες του NBA, χτίζοντας ένα roster αθλητών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ντουέιν Γουέιντ, αλλά και ενεργούς παίκτες όπως ο Τζίμι Μπάτλερ και ο ΣιΤζέι ΜακΚόλουμ.

Η παρουσία του Κάρι, ωστόσο, ανεβάζει τον πήχη σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς αθλητές της σύγχρονης εποχής του NBA, με τεράστια απήχηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Landmark: Golden State star Stephen Curry's 10-year endorsement deal with Li-Ning is worth over $400 million, industry sources tell ESPN. Curry had similar financial commitments from other brands, including at least one more lucrative offer, but chose Li-Ning to power Curry… https://t.co/4xp0gy5vJB — Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2026

Η στρατηγική σημασία της συμφωνίας

Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη συνεργασία εκτιμάται ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά των αθλητικών ειδών, όπου κυριαρχούν παραδοσιακά κολοσσοί όπως η Nike και η adidas.

Για τη Li-Ning, η υπογραφή του καλύτερου σουτέρ όλων των εποχών αποτελεί στρατηγικό άλμα προς την παγκόσμια αγορά, καθώς συνδέεται πλέον με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου μπάσκετ. Για τον ίδιο τον αθλητή, η συμφωνία προσφέρει πλήρη δημιουργικό έλεγχο, διεθνή επέκταση και μια νέα επιχειρηματική πλατφόρμα πέρα από τα όρια του NBA.

Η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας θα περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων σειρών παπουτσιών, lifestyle προϊόντων και πιθανές συνέργειες σε άλλους τομείς, όπως το γκολφ και η νεανική κουλτούρα.

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή χορηγού. Αντίθετα, συνιστά μια πλήρη αναδιάταξη δυνάμεων στην αγορά των αθλητικών ειδών, με τον Στεφ Κάρι να μετατρέπεται από αθλητικό brand ambassador σε κεντρικό επιχειρηματικό παίκτη ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος.