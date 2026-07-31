Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, δημιουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις. Όμως, όσο τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα και πιο αυτόνομα, αυτομάτως μεγαλώνει και ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η ανθρωπότητα να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχό τους;

Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, η Anthropic και η OpenAI, βρέθηκαν αντιμέτωπες με περιστατικά που αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το AI Chatbot της Anthropic χρησιμοποιήθηκε για δουλειά ενός χάκερ στο Μεξικό

Όταν το Claude βγήκε έξω από τα «τείχη» των δοκιμών



Ήρθε και η σειρά της Anthropic καθώς την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι ανακοίνωσε ότι μοντέλα της σειράς Claude απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα τριών οργανισμών κατά τη διάρκεια ελέγχων κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν προέκυψε επειδή το μοντέλο προσπάθησε να «αποδράσει» από το περιβάλλον δοκιμών, αλλά εξαιτίας ενός λάθους στη διαδικασία ελέγχου που τους έδωσε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε «παρανόηση» μεταξύ της Anthropic και της εταιρείας Irregular, η οποία είχε αναλάβει τις δοκιμές ασφαλείας, με αποτέλεσμα τα μοντέλα να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν.

Μεταξύ των μοντέλων που ελέγχθηκαν ήταν και το Mythos 5, ένα από τα ισχυρότερα συστήματα της Anthropic, το οποίο έχει δοθεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό συνεργατών.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι ενημέρωσε τους οργανισμούς που επηρεάστηκαν και ότι δεν υπήρξε σκόπιμη προσπάθεια διαφυγής από το περιβάλλον δοκιμών.

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Η περίπτωση της OpenAI που σήμανε συναγερμό



Η αποκάλυψη της Anthropic ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της OpenAI ότι δύο από τα δικά της μοντέλα παρουσίασαν συμπεριφορές που προκάλεσαν ανησυχία κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας.

Τα μοντέλα φέρεται να κατάφεραν να ξεπεράσουν περιορισμούς του δοκιμαστικού περιβάλλοντος και να συνδεθούν με εξωτερικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και η βιβλιοθήκη τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.

Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν σε νέα συζήτηση για τα λεγόμενα AI agents, δηλαδή συστήματα που δεν περιορίζονται στο να απαντούν σε ερωτήσεις, αλλά μπορούν να εκτελούν αυτόνομα ενέργειες, να χρησιμοποιούν εργαλεία και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Ο φόβος δεν είναι μόνο η «απόδραση», αλλά η αυτονομία



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο αν ένα μοντέλο μπορεί να «ξεφύγει» από ένα περιβάλλον ελέγχου, αλλά το τι μπορεί να κάνει όταν αποκτήσει πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα.

Στην περίπτωση της Anthropic, η εταιρεία ανέφερε ότι το Claude χρησιμοποίησε απλές τεχνικές, όπως η εκμετάλλευση αδύναμων κωδικών πρόσβασης, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και βασικές αδυναμίες ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν σημείο εισόδου.

Καθώς τα μοντέλα αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες, η γραμμή ανάμεσα σε ένα εργαλείο που εκτελεί εντολές και σε έναν ψηφιακό «παράγοντα» που δρα αυτόνομα γίνεται όλο και πιο λεπτή.

Έκκληση για φρένο στην κούρσα της ΑΙ



Τα πρόσφατα περιστατικά έχουν εντείνει τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ελέγχους πριν από την κυκλοφορία ακόμη ισχυρότερων μοντέλων.

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν κείμενο με το οποίο ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να συμβάλει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων.

Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοδέι, σε μια ένδειξη ότι ακόμη και μέσα στη βιομηχανία αυξάνεται η ανησυχία για το πού οδηγεί η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο έξυπνη μπορεί να γίνει η ΑΙ, αλλά και πόσο καλά μπορούμε να την ελέγξουμε.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Euronews