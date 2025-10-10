Τι γράφουν οι Σκωτσέζοι για τη χθεσινή νίκη τους κόντρα στην Εθνική Ελλάδος: «Η τέλεια ληστεία»

Η Εθνική Ελλάδας αδίκησε τον εαυτό της απέναντι στη Σκωτία και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, υπέστη ανατροπή και ηττήθηκε 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Οι Σκωτσέζοι στα δημοσιεύματά τους μιλούν για «τραγωδία για τους Έλληνες»και για ένα ματς που «η ομάδα του Στιβ Κλαρκ πήρε τη νίκη ενώ έπρεπε νε χάσει». Συγκεκριμένα, η «thescottishsun» γράφει χαρακτηριστικά:

«Θα κρεμαστεί η Σάλτιρ (η σκωτσέζικη σημαία) πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο Χάμπντεν χθες το βράδυ σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες. Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

Στο ίδιο κύμα κυμαίνεται και το δημοσίευμα της «dailyrecord», η οποία τονίζει ότι: «Οι παίκτες του Στιβ Κλαρκ αψήφησαν τις πιθανότητες στο Χάμπντεν με μια εκπληκτική ανατροπή, νικώντας την Ελλάδα και κρατώντας ζωντανό το όνειρό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Από την πλευρά του, το «BBC» υπογραμμίζει ότι, παρά τα προβλήματα που εμφάνισε η Σκωτία κατά τη διάρκεια του ματς, η νίκη που πήρε και το βήμα προς την πρόκριση στο Μουντιάλ είναι πιο σημαντικά από την άμεση ανάλυση των λαθών. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο τρόπος που οι Σκωτσέζοι πήραν τον τρίποντο είναι... ανεξήγητος.

'Chronic Scotland prevail in Hampden head-wrecker' https://t.co/0172SDjB1m — BBC News (UK) (@BBCNews) October 10, 2025

«Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο.Υπάρχει όμως και ένα άλλο — χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο από όλα. Ίσως το πιο μπερδεμένο γρίφο που έχει παρουσιάσει ποτέ το Χάμπντεν. Ίσως. Μετά από μια ώρα που η Σκωτία είχε ξεκάθαρα υστερήσει και βρισκόταν πίσω στο σκορ 1-0, όταν θα έπρεπε να ήταν 2-0 ή 3-0, πώς κατάφερε να κερδίσει τελικά αυτόν τον αινιγματικό προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με 3-1».

Defiant Scotland take step towards World Cup as remarkable fightback avoids Greek tragedy – 5⃣ talking points 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇷https://t.co/OaQF5ku6Su pic.twitter.com/OeeoyvpseY — Daily Record Sport (@Record_Sport) October 9, 2025

Πηγή: Athletiko.gr