Τι είναι η αναλογική τσάντα που θα σε κρατήσει μακριά από το κινητό

Αν σκεφτείς ποια πράγματα παίρνεις πάντα μαζί σου όταν φεύγεις από το σπίτι σου, αναμφίβολα αυτά είναι το κινητό, τα κλειδιά και το πορτοφόλι. Αυτό συμβαίνει για πρακτικούς λόγους, όπως μπορεί να σκεφτεί κανείς. Όμως, μια νέα τάση που έχει κατακλύσει το TikTok, βάζει ακόμα ένα πράγμα στα απαραίτητα πράγματα που θα παίρνεις μαζί σου: μια μικρή τσάντα, από την οποία θα πηγάζει όλη η διασκέδασή σας. Ναι καλά διάβασες, πρόκειται για μια τσάντα στην οποία θα περιέχονται «φορητές» δραστηριότητες όπως σταυρόλεξα, βελόνες πλεξίματος και ακουαρέλες.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της τσάντας; Φυσικά, το να περιορίσεις τον χρόνο που περνάς κάνοντας scroll στο κινητό σου, όσο βρίσκεσαι στο μετρό, στο λεωφορείο ή ακόμα κι όταν περιμένεις στον γιατρό. Η τσάντα αυτή έχει γίνει πλέον γνωστή ως «αναλογική τσάντα», καθώς είναι εκεί για να σε κρατήσει για λίγο μακριά από τον ψηφιακό κόσμο.

Μπορεί να φαίνεται παράλογο το γεγονός ότι μια τάση που προάγει τη ζωή χωρίς οθόνες έχει απήχηση στο TikTok, μια πλατφόρμα που τροφοδοτείται από την ίδια ακριβώς συνήθεια που καταπολεμούν αυτές οι τσάντες. Ωστόσο, στην πραγματικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα εργαλεία με προσοχή και σκόπιμα — ειδικά κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων στιγμών της ζωής, όπως όταν παίρνουμε το τρένο για τη δουλειά ή περιμένουμε έναν φίλο σε ένα εστιατόριο. Πολύ συχνά σπαταλάμε αυτό τον χρόνο, αφιερώνοντας την προσοχή μας στον αλγόριθμο.

Η χρήση του τηλεφώνου έχει γίνει ενστικτώδης και επιβλαβής για την υγεία

Η ψυχολογική έννοια του «τεχνολογικού στρες» έχει εισέλθει στο δημόσιο λεξιλόγιο τουλάχιστον από το 2018. Ο Tim Kendall, πρώην στέλεχος του Facebook και του Pinterest, δήλωσε στο Yahoo Finance το 2020 ότι η υπερβολική χρήση του τηλεφώνου είναι ένα φαινόμενο που περνάει απαρατήρητο, περιγράφοντάς το ως σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι περνούν δύο ώρες την ημέρα στο κινητό τους», είπε ο Kendall. «Όταν εξετάζουμε τα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι είναι τεσσεράμισι. Υπάρχει λοιπόν μια ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας και της αντίληψής σας».

Πράγματι, πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η υπερβολική κατανάλωση σύντομων μορφών μέσων ενημέρωσης είναι επιβλαβής για τον εγκέφαλο — συνδέεται με άγχος, κατάθλιψη και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης — και ότι ακόμη και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποβαθμιστούν όταν εκτίθενται σε χαμηλής ποιότητας διαδικτυακά «σκουπίδια».

#AnalogLife: Αποσύνδεση ή συνειδητή σύνδεση;

Ωστόσο, το διαδίκτυο έχει ενσωματωθεί στις καθημερινές μας συνήθειες και στην επαγγελματική μας ζωή. Το να είσαι εντελώς offline είναι ένας υψηλός και, για πολλούς, μη ελκυστικός στόχος. Αντ' αυτού, όσοι φέρουν αναλογικές τσάντες ή ρομαντικοποιούν την #AnalogLife τους στο TikTok απλώς προσπαθούν να είναι προσεκτικοί με τον χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη — επιλέγοντας ενεργά πότε και γιατί να ασχοληθούν με τις συσκευές τους, αντί να κάνουν scroll χωρίς να σκέφτονται.

Τι μπορείς να βάλεις στη δική σου αναλογική τσάντα

Φωτογραφία: Unsplash

Αυτού του είδους η τσάντα θα πρέπει να περιέχει αντικείμενα που σου ακονίζουν το μυαλό. Με βάση αυτό παρακάτω μπορείς να βρεις μερικές ιδέες, αν θες να φτιάξεις τη δική σου τσάντα: