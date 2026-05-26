Τι ισχύει για το μέλλον του Κουλιεράκη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ

Τι κι αν ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με το γκολ του την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ζανκ Πάουλι βοήθησε την Βόλφσμπουργκ να κερδίσει και να κρατηθεί ζωντανή στην μάχη της παραμονής. Οι «λύκοι» τελικά ηττήθηκαν στα playoff από την Πάντερμπορν και υποβιβάστηκαν στην δεύτερη κατηγορία μετά από 29 χρόνια.

Ο διεθνής αμυντικός ήταν ένας από τους διακριθέντες της ομάδας του την φετινή σεζόν, καθώς ήταν μια άκρως αξιόπιστη λύση στην άμυνα, ενώ τελείωσε την χρονιά με τέσσερα γκολ και μια ασίστ, όμως το μέλλον του στον γερμανικό σύλλογο παραμένει αβέβαιο.

Τα δεδομένα με την περίπτωση Κουλιεράκη

Ο 23χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους «λύκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όμως είναι πολύ πιθανό με τον υποβιβασμό της ομάδας να μην το εξαντλήσει. Εφόσον η ομάδα έπεσε στην 2.Bundesliga τα όποια μπόνους έχει υπογράψει ο Έλληνας στόπερ με την ομάδα θα χαθούν, ενώ το συμβόλαιό του μπορεί να μειωθεί πάνω από 20-25%. Το προηγούμενο καλοκαίρι οι λύκοι κοστολογούσαν τον «Κούλιε» στα 50 εκατομμύρια ευρώ, όμως με τα τωρινά δεδομένα δεν θα έλεγαν όχι σε μια καλή πρόταση ανάμεσα στα 35-45 εκατομμύρια ή ακόμα και χαμηλότερο. Τα ξένα μέσα μάλιστα κάνουν ήδη λόγο για ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων, αλλά και μιας από την Serie A.