Τι ισχύει πλέον για τα ηλεκτρικά πατίνια: Όρια ταχύτητας, ζώνες απαγόρευσης και έλεγχοι

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών τίθεται πλέον σε ισχύ, με βασική επιδίωξη την προστασία τόσο των πεζών όσο και των χρηστών, αλλά και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

Η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, δήλωσε ότι το πλαίσιο που διαμορφώθηκε επαναφέρει και συμπληρώνει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ορίζοντας όρια ταχύτητας και σαφείς περιορισμούς. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι και πλέον οι αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά στην πόλη της Αθήνας.

Τι νέο ισχύει

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς:

Τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να κινούνται μόνο σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Η χρήση τους απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

Σε περιοχές όπως η Πλάκα και του Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση αποκλειστικά με ταχύτητα πεζού.

Οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου εντάσσονται πλέον στις ζώνες πλήρους απαγόρευσης.

Χώροι πρασίνου όπως ο Λυκαβηττός, ο λόφος Στρέφη και ο Εθνικός Κήπος παραμένουν κλειστοί για τα πατίνια, με μοναδική εξαίρεση το Πεδίον του Άρεως που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Που θα σταθμεύουν

Στο σκέλος της στάθμευσης, ο Δήμος Αθηναίων θεσπίζει συγκεκριμένα σημεία όπου οι εταιρείες θα πρέπει να τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν όσα εμποδίζουν ράμπες ΑμεΑ, διαδρόμους τυφλών ή σημεία που θεωρούνται αντικοινωνική στάθμευση, με βάση τη σχετική νομοθεσία για τα απορρίμματα.

Η ευθύνη συμμόρφωσης βαραίνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίουν πρόστιμα στους χρήστες, εφόσον αυτό προβλέπεται στους όρους χρήσης. Παράλληλα, προτείνεται η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης χρέωσης, ώστε ο χρήστης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στο προκαθορισμένο σημείο.

Η αντιδήμαρχος ανάφερε ότι ζητείται από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με συστήματα εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως ορίζει η νομοθεσία, για να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η ασφαλής χρήση. Η τεχνολογία, όπως είπε, επιτρέπει την άμεση εφαρμογή αυτών των μέτρων και ο Δήμος βασίζεται στην υπευθυνότητα των εταιρειών για την υλοποίησή τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό υπογράμμισε ότι οι νέοι κανόνες είναι έτοιμοι να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας πως έχει γίνει σοβαρή δουλειά για να λυθεί το ζήτημα που μέχρι σήμερα επικρατούσε χωρίς κανόνες.

Eurokinissi

Όπως είπε, αν ένα πατίνι δεν παρκάρει στο σωστό σημείο, η κάρτα χρέωσης του χρήστη δεν θα σταματά να «γράφει». Σε πεζοδρόμια το πατίνι θα μπλοκάρει αυτόματα, αναγκάζοντας τον χρήστη να κατέβει και να το σύρει, ενώ σε περιοχές όπως η Ερμού και η Διονυσίου Αρεοπαγίτου η κίνηση θα γίνεται αποκλειστικά με ταχύτητα πεζού.

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε πως από το χάος των προηγούμενων ετών έχει ήδη γίνει σημαντική πρόοδος μετά τις συναντήσεις με τις εταιρείες, επισημαίνοντας ότι και οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.