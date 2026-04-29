Τι είπε ο 89χρονος στους αστυνομικούς: Το ταξί για Πάτρα, οι δεύτερες σκέψεις και το Στρασβούργο

Μια περιληπτική εξήγηση για τους λόγους που τον οδήγησαν να επιτεθεί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο έδωσε ο 89χρονος στους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο 89χρονος ανέφερε ότι είχε απηυδήσει με τον τρόπο που οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες τον αντιμετώπιζαν και αποφάσισε να πάρει τον «νόμο στα χέρια του». Ειδικότερα, όπως σημείωσε, «αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να βρω το δίκιο μου. Είχα κλείσει το πρώτο ταξί που με πήγε στον ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα και είχα μαζί μου διαβατήριο, ταυτότητα και μια βαλίτσα με ρούχα.

Είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 200 ευρώ για να με πάει στην Πάτρα αλλά μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ έφυγε. Αναγκάστηκα να πάρω άλλο ταξί και πήγα στη Λουκάρεως. Μετά τους πυροβολισμούς βγήκα έξω και πήρα άλλο ταξί. Αρχικά ήθελα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα, να κρυφτώ στο σπίτι μου και την άλλη μέρα να βγω στην κεντρική πλατεία, στο καφενείο και να τους πω να φέρουν την αστυνομία για να παραδοθώ. Στον δρόμο το ξανασκέφτηκα και ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει στην Πάτρα και μου είπε "250 ευρώ".

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού pic.twitter.com/qbYuFgG5uh — Flash.gr (@flashgrofficial) April 28, 2026

Είχα βγάλει εισιτήριο για Ιταλία αλλά το ακύρωσα και όταν έφτασαν Πάτρα σκέφτηκα: "Τι να πάω φυλακή στην Ιταλία, τι στην Ελλάδα, τι στη Γαλλία;". Έτσι έβγαλα λεφτά από ΑΤΜ για να πάω στο Στρασβούργο. Εκεί θα πυροβολούσα στον αέρα για να τρομάξω τον φρουρό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα έμπαινα στο ελληνικό τμήμα και θα πυροβολούσα και εκεί στον αέρα. Τελικά, επειδή είχε ακυρωθεί το εισιτήριο και δεν είχε την ίδια ημέρα για Στρασβούργο, πήγα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα όπου με συνέλαβαν».

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι την υπεράσπιση του 89χρονου έχει αναλάβει ο ποινικολόγος Βασίλης Νουλέζας, στον οποίο κατέθεσε τα ίδια.

Όσο για τα κενά ασφαλείας, ο ηλικιωμένος, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθεί ενώπιον των Αρχών, υποστήριξε ότι είχε μεταβεί σε πρότερο χρόνο ώστε να ελέγξει την είσοδο ενώ την ημέρα του σοβαρού συμβάντος ο σεκιουριτάς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού δεν τον ήλεγξε διότι «μιλούσε εκείνη την ώρα με τρεις γυναίκες». Παράλληλα μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε σκοπό να τραυματίσει κανένα εργαζόμενο και γι' αυτόν τον λόγο πυροβόλησε στο έδαφος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Νούλεζα

«Κατά την δίωρη συνομιλία μας στην γάδα μου είπε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους παρά μόνο ήθελε να ταρακουνήσει να φοβίσει το σύστημα που φέρεται έτσι άδικα τους πολίτες.

Μου είπε Χαρακτηριστικά "έζησα και εργάστηκα ως μηχανουργός 40 ολόκληρα χρόνια στο Σικάγο της Αμερικής και η χώρα αυτή μου απένειμε σύνταξη 2614 $ που λαμβάνω κάθε μήνα εργάστηκα επιπλέον άλλα οχτώ χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνω σύνταξη 150 € ενώ το Ι.Κ.Α. στην Ελλάδα με 472 ένσημα πλαστογράφησε την υπογραφή μου στο βιβλιάριο υγείας και ενσήμων και απήντησε στον αντίστοιχο γερμανικό φορέα ΑΟΚ ότι δήθεν έχω μόνο 37 ένσημα. Και ότι δε δικαιούμαι σύνταξης!

Αυτή η κατάφορη αδικία με εξόργισε με απογοήτευσε και μάλιστα θυμάμαι την χαρακτηριστική φράση ενός υπαλλήλου του εφκα που μου είπε ήρθες εσύ ο γενίτσαρος από την Αμερική στην Ελλάδα να πάρει σύνταξη.

Αυτή η Φράση ήταν βαθιά προσβλητική για μένα ως άτομο που αγωνιστικά τέσσερα και πλέον χρόνια χωρίς αποτέλεσμα έχοντας χορήγησης εντολή σε τρεις διαφορετικούς δικηγόρους.

Τα βιβλιάρια του ΙΚΑ ασθένειας και ενσήμων τα παρέδωσα στον αρμόδιο φορέα στο Σικάγο ηνωμένων πολιτειών Αμερικής που τα απέστειλαν στον εφκα που μου απάντησαν ότι χάθηκαν.

21 ολόκληρα χρόνια με αδίκησαν με φέρθηκαν κυριολεκτικά σαν σκυλί που λύσσαξε και ήθελε να τους δαγκώσει.

Η πράξη μου είναι πράξη διαμαρτυρίας απελπισίας δεν μπορώ να βλάψω άνθρωπο ή να σκοτώσω κάποιον ούτε ήθελα καν να τους τραυματίσω πυροβόλησα στο δάπεδο στο έδαφος και άφησα την καραμπίνα και σημείωμα που είχα δώσει νωρίτερα σε τέσσερις εφημερίδες την καθημερινή τα νέα την δημοκρατία και το μακελειό για να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα μου ώστε να μην επαναληφθεί και σε άλλους συνανθρώπους μου.

Προτιμώ να πάω στη φυλακή παρα στο γηροκομείο και να πεθάνω μετά από λίγες εβδομάδες θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο είμαι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά.

Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω

Είμαι πλέον 90 χρονών δυσκολεύομαι να περπατήσω συντηρούμε μόνος και αυτό εξυπηρετούμε και δεν έχω κανένα άλλο όνειρο για τη ζωή μου.

Θεωρώ την δικαιοσύνη αδύναμη και ανίκανοι να δικαιώσει τα συμφέροντα του απλού πολίτη

Ήθελα να ταξιδέψω είχα εκδώσει ήδη εισητήριο στην Πάτρα όπου πήγα πληρώνοντας 250 € το ταξί ώστε να ταξιδέψω στο Στρασβούργο όπου και εκεί με πέταξαν έξω όταν είχα καταθέσει το φάκελο και συμπλήρωσα το έντυπο ώστε να εκδικαστεί υπόθεση μου κατά του ελληνικού κράτους και ήθελα να φτάσω και εκεί να διαμαρτυρηθώ ανάλογα.

Δεν ήθελα να προξενήσω κακό σε κανέναν άνθρωπο ούτε στόχευσα με το όπλο, ήθελα απλά να τους φοβίσω να τους ταρακουνήσω διότι για τόσα ολόκληρα χρόνια με κοροϊδεύανε με χλεύαζαν και με υποτιμούσαν ως άτομο.

Στον εφκα αλλά και στο χώρο του πρωτοδικείου Αθηνών είχα πάει και είχα ελέγξει το χώρο την είσοδο και την έξοδο και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ σήμερα το πρωί γύρω στις 10 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο. Ο υπάλληλος security συνομιλούσε με δυο τρεις γυναίκες και δε με ήλεγξε κανείς!

Αυτή την καραμπίνα την αγόρασα το καλοκαίρι και την μετέτρεψα σε κοντόκαννη και είχα μαζί μου και το περίστροφο εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός θα πέταγα το όπλο και θα παραδινομουν διότι τα παιδιά της αστυνομίας εργάζονται είναι τίμια και παλεύουν.

Εχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».