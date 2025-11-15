Τι κάνουν οι Ρώσοι για να μην εντοπίζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης

Είναι αυτό ακόμη ένα τέχνασμα του Κρεμλίνου;

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμποδίζει τον εντοπισμό της πραγματικής του θέσης μετακινούμενος από γραφείο σε γραφείο σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποίησε το μέσο ενημέρωσης Systema και ο ραδιοφωνικός σταθμός RadioFreeEurope που χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτά τα γραφεία-τα οποία τα δύο μέσα αποκαλούν «μπεζ δωμάτια»-είναι πανομοιότυπα και έχουν κατασκευαστεί έτσι με σκοπό να αποπροσανατολίσουν τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, ο Ρώσος Πρόεδρος ο οποίος συχνά μαγνητοσκοπείται ή φωτογραφίζεται κατά την διάρκεια βιντεοδιασκέψεων, εμφανίζεται να είναι πάντα στο ίδιο δωμάτιο. Παρά τα φαινόμενα, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου φέρεται να μετακινείται διαρκώς μεταξύ τουλάχιστον τριών γραφείων: ένα στο Νόβο Ογκαρίεβο, κοντά στη Μόσχα, ένα στο Σότσι και ένα τρίτο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι του στο Βαλντάι.

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με το RadioFreeEurope, τα τρία γραφεία έχουν πανομοιότυπη διαρρύθμιση, την ίδια επίπλωση και διακόσμηση, πανομοιότυπα πόμολα στις πόρτες και οθόνες. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες μικρές λεπτομέρειες τις οποίες μόνο ένα εξαιρετικά παρατηρητικό μάτι θα μπορούσε να εντοπίσει. Παράδειγμα, το ύψος των τοίχων είναι διαφορετικό από το ένα γραφείο στο άλλο, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που παρέχουν τα δύο μέσα. «Στο γραφείο του Νόβο Ογκαρίεβο, το πόμολο στην πόρτα που βρίσκεται κοντά στο γραφείο που κάθεται ο Πούτιν βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τη νοητή γραμμή που χωρίζει τα πάνελ των τοίχων σε κάθε πλευρά.

Αυτό είναι ξεκάθαρο από τις φωτογραφίες του δωματίου όπως και από τις φωτογραφίες από την εταιρεία που έφτιαξε το πάτωμα του γραφείου», παρατηρεί ο ραδιοφωνικός σταθμός. Η θέση που έχουν οι διακόπτες είναι, επίσης, διαφορετική όπως και το ύψος που βρίσκονται τα πόμολα στις πόρτες, συγκρίνοντας τις φωτογραφίες των τριών γραφείων. Η λάμπα, επίσης, μοναδικό διακοσμητικό πάνω στο γραφείο του Πούτιν, διαχέει το φως με διαφορετικό τρόπο από το ένα δωμάτιο στο άλλο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Παλαιότερες συναντήσεις, νέα βίντεο

Το Systema κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα ταξιδιωτικά έγγραφα ενός Ρώσου δημοσιογράφου που πήρε συνέντευξη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν η οποία μεταδόθηκε από την ρωσική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε στο Νόβο Ογκαρίεβο, το αεροπορικό εισιτήριο του δημοσιογράφου, όμως, αφορούσε πτήση για το Σότσι.

«Σε ερευνητικό ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, το Systema αποκάλυψε πως τουλάχιστον πέντε συναντήσεις του Κρεμλίνου που φέρονταν να είχαν λάβει χώρα τον Απρίλιο ή το Μάιο είχαν, στην πραγματικότητα, μαγνητοσκοπηθεί μήνες νωρίτερα. Ο Πούτιν συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ίδιο τέχνασμα και τώρα: από τον Αύγουστο, το Κρεμλίνο έχει δημοσιοποιήσει τουλάχιστον επτά παλιά βίντεο από συναντήσεις του Προέδρου τα οποία παρουσιάζει ως νέα», διατείνεται το Systema.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να κρύβεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σπίτι του στο Βαλντάι το οποίο διαθέτει ισχυρή αμυντική θωράκιση, κυκλωμένο από θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το Systema, 29 από τις 30 καταγεγραμμένες δημόσιες εμφανίσεις του Ρώσου Προέδρου μαγνητοσκοπήθηκαν στο σπίτι του στο Βαλντάι.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου