Ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν στο παιχνίδι με την Κολωνία χθες (20/11) έβαλε σε σκέψεις πολύ κόσμο…

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου δέχθηκε χτύπημα στον αστράγαλο και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου τριών μηνών.

Κατάρα ή σύμπτωση;

Μετά από αυτό το περιστατικό ήρθε στο προσκήνιο μια… σύμπτωση αν θέλετε ή ένα γεγονός που πλέον πάει να γίνει «θεσμός»;

Αυτό το ερώτημα προκύπτει διότι ο Άγγλος επιθετικός γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής που τραυματίζεται σοβαρά μετά από την κατάκτηση του συγκεκριμένου ατομικού βραβείου. Το 2024 ο Ρόδρι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή του ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη χιαστού. Έναν χρόνο αργότερα το ίδιο συνέβη και με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο οπίσθιο μηριαίο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα και όταν επέστρεψε υπέστη νέο τραυματισμό στην γάμπα.

Τα συμπεράσματα δικά σας…