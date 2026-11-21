Τι κατάρα είναι αυτή; – Ο Κέιν είναι ο τρίτος παίκτης που τραυματίζεται μετά τη Χρυσή Μπάλα
Ποιοι είναι οι άλλοι δύο παίκτες που στάθηκαν άτυχοι μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.
Ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν στο παιχνίδι με την Κολωνία χθες (20/11) έβαλε σε σκέψεις πολύ κόσμο…
Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου δέχθηκε χτύπημα στον αστράγαλο και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου τριών μηνών.
Κατάρα ή σύμπτωση;
Μετά από αυτό το περιστατικό ήρθε στο προσκήνιο μια… σύμπτωση αν θέλετε ή ένα γεγονός που πλέον πάει να γίνει «θεσμός»;
Αυτό το ερώτημα προκύπτει διότι ο Άγγλος επιθετικός γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής που τραυματίζεται σοβαρά μετά από την κατάκτηση του συγκεκριμένου ατομικού βραβείου. Το 2024 ο Ρόδρι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή του ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη χιαστού. Έναν χρόνο αργότερα το ίδιο συνέβη και με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο οπίσθιο μηριαίο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα και όταν επέστρεψε υπέστη νέο τραυματισμό στην γάμπα.
Τα συμπεράσματα δικά σας…