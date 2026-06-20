Τι κι αν έμεινε εκτός Μουντιάλ: Ο Χάρι Μαγκουάιρ μοιράζει αυτοκόλλητα panini στην Νέα Υόρκη

Μπορεί ο Χάρι Μαγκουάιρ να έκανε μια καλή χρονιά την σεζόν που μας πέρασε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως προς έκπληξη πολλών, δεν βρέθηκε στις κλήσεις του Τόμας Τούχελ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρόλο που ο 33χρονος αμυντικός θεώρησε πως χωρούσε στο ρόστερ των ποδοσφαιριστών των «Τριών Λιονταριών» για το Μουντιάλ, διαχειρίστηκε τον αποκλεισμό του με ψυχραιμία και μάλιστα ταξίδεψε και στην Αμερική για έναν όχι και τόσο αναμενόμενο λόγο. Ο Μαγκουάιρ εθεάθη στο πολυσύχναστο Rockefeller Centre της Νέας Υόρκης, εκεί όπου μοίραζε με χαμόγελο τα γνωστά αυτοκόλλητα panini, έβγαζε φωτογραφίες με μικρούς φίλους και μοίραζε αυτόγραφα.

Μάλιστα, έχοντας πολύ ελεύθερο χρόνο, ο Άγγλος αμυντικός συμμετείχε σε διάφορα fan zones, ενώ έκανε και το πέρασμά του ως καλεσμένος σε γνωστό ποδοσφαιρικό podcast. Μπορεί να απορρίφθηκε από τον Τούχελ, όμως ο Μαγκουέιρ επέλεξε να δει θετικά την μη κλήση του και να αδράξει την ευκαιρία ώστε να βιώσει το Μουντιάλ πιο χαλαρά ως φίλαθλος.