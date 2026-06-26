Τι κρύβει το σεισμικό ντόμινο σε Βενεζουέλα, Καλιφόρνια, Ιαπωνία: Είναι σύμπτωση; Τι λένε οι ειδικοί

Η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε μέσα σε λιγότερο από οκτώ ώρες σε τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και πληθώρα εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την Καλιφόρνια και την Ιαπωνία έως τη Βενεζουέλα, οι διαδοχικές ισχυρές δονήσεις έδωσαν την εντύπωση ότι ίσως υπάρχει κάποια παγκόσμια γεωλογική σύνδεση.

Οι σεισμολόγοι, πάντως, εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη χρονική σύμπτωση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι σεισμοί συνδέονται μεταξύ τους.

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Ένα ασυνήθιστο 24ωρο για τον πλανήτη



Το «σεισμικό ντόμινο» ξεκίνησε με δόνηση μεγέθους 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε σεισμός 7,2 Ρίχτερ στα βόρεια της Ιαπωνίας, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,1 και 7,5 Ρίχτερ.

Η χρονική εγγύτητα των γεγονότων πυροδότησε θεωρίες ότι ίσως πρόκειται για ένα ευρύτερο γεωδυναμικό φαινόμενο. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες συμπτώσεις, όσο εντυπωσιακές κι αν φαίνονται, μπορούν να συμβούν.

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Γιατί δεν συνδέονται οι σεισμοί



Σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Μπάρνχαρτ, αναπληρωτή συντονιστή του προγράμματος σεισμικών κινδύνων της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), οι τρεις περιοχές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: βρίσκονται πάνω σε ενεργά όρια τεκτονικών πλακών, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι αναμενόμενη.

Όπως εξηγεί, σεισμοί συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο, όμως οι περισσότεροι εκδηλώνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές και περνούν απαρατήρητοι. Το συγκεκριμένο 24ωρο ξεχώρισε επειδή αρκετές μεγάλες δονήσεις έγιναν σε περιοχές όπου έγιναν έντονα αισθητές και προκάλεσαν ζημιές.

Από την πλευρά του, ο Μάρτιν Χάντσον, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο UCLA, σημειώνει ότι τα δεδομένα του τελευταίου αιώνα δεν δείχνουν καμία ένδειξη πως τόσο απομακρυσμένοι σεισμοί μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας αλληλουχίας.

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Η εξαίρεση της Βενεζουέλας



Η μοναδική περίπτωση όπου οι ειδικοί θεωρούν πιθανή μια σύνδεση αφορά τη Βενεζουέλα.

Εκεί, ο πρώτος σεισμός των 7,1 Ρίχτερ εκτιμάται ότι ενδέχεται να ενεργοποίησε γειτονικό ρήγμα, οδηγώντας λίγη ώρα αργότερα στη δεύτερη και ισχυρότερη δόνηση των 7,5 Ρίχτερ.

Όπως εξηγούν οι σεισμολόγοι, όταν δύο ρήγματα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός μπορεί να αυξήσει τις τάσεις στο γειτονικό ρήγμα και να επιταχύνει τη θραύση του.



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Οι μεγάλοι σεισμοί δεν είναι σπάνιοι



Παρότι οι τέσσερις ισχυρές δονήσεις μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα προκαλούν εντύπωση, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ σε όλο τον κόσμο.

Αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη περίπτωση να ξεχωρίσει ήταν το γεγονός ότι οι πιο καταστροφικές δονήσεις έπληξαν πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.



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Η ανησυχία παραμένει, αλλά όχι ο πανικός



Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν ότι ένας πολύ μεγάλος σεισμός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προκαλέσει μικρότερες σεισμικές διεγέρσεις ακόμη και σε μακρινές περιοχές. Ωστόσο, τονίζουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην περίπτωση των πρόσφατων δονήσεων.

Έτσι, παρά τις εικόνες που δημιούργησαν την αίσθηση ενός παγκόσμιου «σεισμικού ντόμινο», η επιστημονική κοινότητα επιμένει ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεν, σύμπτωση δε.

Με πληροφορίες από τον Guardian