Συνεχόμενες προκλήσεις έχει μπροστά του τους τελευταίους μήνες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς προσπαθεί να αφήσει στο παρελθόν τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν τον τελευταίο διάστημα και τον άφησαν εκτός δράσης στην Ντόρτμουντ.

Η γερμανική «Ruhr Nachrichten», η οποία παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ των Βεστφαλών, αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον διεθνή μεσοεπιθετικό, εστιάζοντας στις σωματικές και ψυχολογικές απαιτήσεις της επιστροφής του.

💪🏼 #BVB-Juwel Konstantinos #Karetsas verzückte die Fans. Aktuell kämpft der Grieche mit den Folgen zweier Zwangspausen. Der Weg zurück ist ein mühsamer Prozess (RN+): https://t.co/51P6FlWewE — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) November 27, 2026

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο διεθνής αριστεροπόδαρος εξτρέμ, είχε δύο ατυχίες σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς αφενός στις 8 Σεπτεμβρίου αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και αφετέρου, στις 17 Οκτωβρίου, τραυματίστηκε στο αστράγαλο στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου.

Μαλιστα, οι Γερμανοί αναφέρουν πως τα συμβάντα αυτά επηρέασαν αρκετά την ατομική του απόδοση, ενώ όπως επισημαίνεται, δεν είναι σίγουρο πως ο Καρέτσας θα ξεκινήσει βασικός κόντρα στην Μπάγερν Λεβερκούζεν το Σάββατο (28/11) για την Bundesliga.