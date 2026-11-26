Η υπόθεση με τις εικονικές αποδείξεις σε ένστολους και τις αποστολές τους στο εξωτερικό αποκτά νέα διάσταση μέσα από τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που έρχονται στο φως. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δράση κυκλώματος που, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν περιοριζόταν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εκτεινόταν και σε υπηρεσιακές μετακινήσεις ένστολων στο εξωτερικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ιταλία.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Το 2024, κατηγορούμενη λογίστρια φέρεται να έκοψε αποδείξεις διαμονής με ελληνικό ΑΦΜ για 16 στελέχη του Λιμενικού Σώματος, πλήρωμα περιπολικού σκάφους που επιχειρούσε στην Ιταλία. Όταν το Υπουργείο Ναυτιλίας μπλόκαρε τα παραστατικά ως μη νόμιμα και οι ένστολοι έχασαν τις αποζημιώσεις τους, ξεκίνησαν οι πιέσεις. Στον διάλογο που ακολουθεί, η λογίστρια μιλά με τη μητέρα της και αναφέρεται στις αντιδράσεις αλλά και στο ρίσκο που υποστηρίζει ότι μοιράζονται:

Μητέρα Λογίστριας: Το … είναι Ιταλία ε; είναι, από τότε που πήγαμε.

Λογίστρια: Δεν με νοιάζει τι είναι, εγώ του μιλάω με τον (Υποπλοίαρχο) βέβαια, δεν έχω θέμα με τους ανθρώπους, με τον (Υποπλοίαρχο) έχω το θέμα βέβαια μαζεύτηκε αυτός αλλά δεν ήξερε που έμπλεκε.

Του λέω τι λες ρε μεγάλε, θα σου δώσω εγώ 198.000€; Όπως παίρνω εγώ το ρίσκο, του λέω, με την εφορία το παίρνεις και συ όταν την παίρνεις την απόδειξη. Πως θα γίνει τώρα, του λέω. Δεν αντιλέγω, του λέω, στο ότι… καταρχήν του λέω, να σου δώσω αυτά που πήρα, ναι, να στα δώσω πίσω.

Η ίδια κατηγορούμενη λογίστρια, όπως φαίνεται σε νέους διαλόγους για να μη χάσει την πελατεία των αποστολών του εξωτερικού, φέρεται να αποφάσισε να καλύψει το φορολογικό κενό, στήνοντας εταιρεία απευθείας στην Ιταλία και νοικιάζοντας ακίνητο στην Ανκόνα.

Μητέρα Λογίστριας: Δεν μου λες … , τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες;

Λογίστρια: Με την Ιταλία 10.000€ τι εννοείς; Με την έναρξη;

Μητέρα Λογίστριας: Ναι με την έναρξη με… .

Λογίστρια: Με ποιο θέμα απ’ όλα; Έδωσα 10.000€ να μου την φτιάξουνε, εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτό γιατί με τον θείο δεν μπορώ να συνεννοηθώ.

Τα χρήματα «πάγωσαν» από το υπουργείου Ναυτιλίας

Λίγο αργότερα, η «επιχείρηση» της Ιταλίας μπαίνει κανονικά σε λειτουργία, με την κατηγορούμενη να ελέγχει μαζί με συνεργάτιδά της την πληρωμή των μισθωμάτων.

Μητέρα Λογίστριας: Μπήκε κανένα ενοίκιο;

Συλληφθείσα υπάλληλος λογιστηρίου: Μπήκε της Ιταλίας και του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τις 64 διανυκτερεύσεις του πληρώματος στην Ιταλία το φθινόπωρο του 2024, είχε εγκριθεί αποζημίωση 148 ευρώ τη βραδιά ανά άτομο, συνολικού ύψους 151.552 ευρώ. Το ποσό αυτό «πάγωσε» την τελευταία στιγμή, καθώς οι αποδείξεις είχαν ιταλική διεύθυνση, αλλά ελληνικό ΑΦΜ.

Η διαδρομή των αποδείξεων σε Ελλάδα και Ιταλία

Η διαδρομή των αποδείξεων για τα 16 στελέχη του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας περιελάβανε δύο στάδια. Αρχικά, στις 27 Οκτωβρίου 2024, οι μετακινούμενοι προσκόμισαν αποδείξεις για μία διανυκτέρευση σε ακίνητο στα Φάρσα Αργοστολίου, ύψους 148 ευρώ ανά άτομο, ποσό το οποίο καταβλήθηκε κανονικά από το Ελληνικό Δημόσιο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή για 64 διανυκτερεύσεις, τα ίδια 16 στελέχη ένας Υποπλοίαρχος, ένας Ανθυποπλοίαρχος, έξι Σημαιοφόροι, επτά Ανθυπασπιστές και ένας Κελευστής προσκόμισαν αποδείξεις διαμονής ύψους 9.472 ευρώ έκαστος, φτάνοντας συνολικά τα 151.552 ευρώ.

Τα παραστατικά αφορούσαν τρία διαφορετικά ακίνητα στο λιμάνι της Κατάνια στη Σικελία όπου φέρονται να κατανεμήθηκαν ανά ομάδες. Ωστόσο, όλες οι αποδείξεις είχαν εκδοθεί από την ίδια εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα και ελληνικό ΑΦΜ, γεγονός που οδήγησε στο μπλοκάρισμα της εκταμίευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας.