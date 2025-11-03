Τι «μαγειρεύουν» Δούκας και Διαμαντοπούλου;

Η κοινή διοργάνωση ημερίδας από το Δήμο Αθηναίων, δηλαδή τον Χάρη Δούκα και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δηλαδή την Άννα Διαμαντοπούλου, έκανε πολλούς να αναρωτηθούν τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το εσωκομματικό σκηνικό του ΠΑΣΟΚ.

Δούκας και Διαμαντοπούλου εκφράζουν -σύμφωνα με τους ίδιους- τις «δύο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ και οι καχύποπτοι παραξενεύτηκαν. Από την άλλη πλευρά, αν στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν φτάσει στο σημείο να υποπτεύονται μια κοινή δράση με θέμα... τον τουρισμό, μόνο και μόνο επειδή διοργανώνεται από δύο πρώην υποψηφίους, τότε κάτι δεν πάει καλά με την ευρύτερη συντροφικότητα στο κόμμα.

Από το ρεπορτάζ που έκανα δεν προκύπτει κάτι «περίεργο», αφού ούτε ο Δούκας ούτε η Διαμαντοπούλου αλλάζουν απόψεις για την κεντρική πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ξέρω ότι και οι δύο κρυφογελάνε με τους ανησυχούντες και όσους σπεύδουν να βγάλουν λαβράκι. Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση την άλλη Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο Σεράφειο μπορεί να θεωρείται από τώρα μια επιτυχία...