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Η Σαγράδα Φαμίλια δεν είναι απλώς ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Βαρκελώνης. Είναι και ένα σπάνιο παράδειγμα οράματος, επιμονής και ηγεσίας που αντέχει στον χρόνο. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Αντόνι Γκαουντί και την πρόσφατη αναφορά του Πάπα Λέοντα στον ίδιο αλλά και στους χιλιάδες ανθρώπους που συνέβαλαν στην κατασκευή του ναού, το έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα επανέρχεται στο προσκήνιο όχι μόνο ως αρχιτεκτονικό θαύμα, αλλά και ως μάθημα ηγεσίας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του The Conversation, ο Γκαουντί δεν ξεκίνησε με ένα απολύτως ολοκληρωμένο σχέδιο. Ανέλαβε τη Σαγράδα Φαμίλια το 1883, όταν το έργο προοριζόταν να είναι ένας συμβατικός νεογοτθικός ναός. Με τον χρόνο όμως, μέσα από παρατήρηση, πειραματισμό και σταδιακή ωρίμανση των ιδεών του, μετέτρεψε το αρχικό σχέδιο σε ένα όραμα πολύ πιο φιλόδοξο και μοναδικό. Το παράδειγμά του δείχνει ότι το πραγματικό όραμα δεν εμφανίζεται πάντα έτοιμο, αλλά χτίζεται σταδιακά, όσο ο δημιουργός του ξεκαθαρίζει τον σκοπό και τη μορφή του έργου του.

Reuters

Ένα ακόμη σημαντικό μάθημα από τη Σαγράδα Φαμίλια είναι ότι κανένα μεγάλο όραμα δεν επιβιώνει αν δεν γίνει κοινό κτήμα. Ο Αντόνιο Γκαουντί δεν κράτησε το έργο μόνο για τον εαυτό του. Δημιούργησε σχέδια, μοντέλα και σύμβολα που επέτρεψαν σε τεχνίτες, συνεργάτες και επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων να συνεχίσουν αυτό που ο ίδιος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Παράλληλα, κατάφερε να εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους να στηρίξουν οικονομικά το έργο, μετατρέποντας τη Σαγράδα Φαμίλια σε ένα συλλογικό εγχείρημα που βασίστηκε στη συμμετοχή και στην πίστη σε έναν κοινό σκοπό.

Η αποστολή της καινοτομίας

Εξίσου ισχυρό είναι και το μάθημα της καινοτομίας. Ο Γκαουντί δεν καινοτομούσε απλώς για να εντυπωσιάσει. Κάθε νέα μορφή, κάθε τεχνική επιλογή, κάθε συμβολισμός του υπηρετούσε μια μεγαλύτερη αποστολή: να συνδυάσει την ομορφιά, την πνευματικότητα, τη στατικότητα και το φως σε ένα έργο που να μιλά στους ανθρώπους με τρόπο άμεσο και διαχρονικό. Στο πρόσωπό του, η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο υπηρεσίας ενός ανώτερου νοήματος.

Sui Xu/Unsplash

Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο ίδιος ο τύπος ηγεσίας που εκπροσωπούσε. Ο Γκαουντί δεν ήταν ο κλασικός ηγέτης που επιβάλλεται με έντονη προβολή ή θόρυβο. Η ηγεσία του βασίστηκε περισσότερο στη συνέπεια, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στην αφοσίωση σε κάτι που τον ξεπερνούσε. Και γι’ αυτό ακριβώς εξακολουθεί να επηρεάζει το έργο ακόμη και έναν αιώνα μετά τον θάνατό του.

Η Σαγράδα Φαμίλια θυμίζει ότι η πραγματική ηγεσία δεν μετριέται μόνο από το πόσο γρήγορα πετυχαίνει κάποιος, αλλά και από το αν το όραμά του μπορεί να επιβιώσει, να εμπνεύσει και να συνεχιστεί πολύ μετά την απουσία του.