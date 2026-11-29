Οι συνομιλίες με τα chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να μοιάζουν προσωπικές, ιδιαίτερα όταν αφορούν ζητήματα εργασίας, υγείας ή καθημερινότητας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας απολύτως ιδιωτικός χώρος.

Το UNILAD Tech ρώτησε τα ChatGPT, Claude, Grok και Copilot ποιες πληροφορίες δεν πρέπει να μοιράζονται οι χρήστες μαζί τους. Οι απαντήσεις είχαν αρκετά κοινά σημεία, με τους κωδικούς πρόσβασης στην κορυφή της λίστας, αλλά περιλάμβαναν και λιγότερο προφανείς κινδύνους: από αντίγραφα διαβατηρίων έως λεπτομέρειες για τις ώρες που ένα σπίτι παραμένει άδειο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για απαντήσεις που παρήγαγαν τα ίδια τα συστήματα και παραθέτει το δημοσίευμα, όχι για επίσημες δηλώσεις των εταιρειών που τα αναπτύσσουν.

ChatGPT: Προσοχή σε στοιχεία ταυτοποίησης και εμπιστευτικά αρχεία

Ο γενικός κανόνας που διατύπωσε το ChatGPT ήταν σαφής: «Μη δίνετε ποτέ στην τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κάποιον να υποκλέψει την ταυτότητά σας, να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς σας, να σας βλάψει, να σας εκβιάσει ή να παραβιάσει την ιδιωτικότητα κάποιου άλλου, εάν αυτές οι πληροφορίες διέρρεαν».

Εκτός από κωδικούς και στοιχεία σύνδεσης, ανέφερε αντίγραφα διαβατηρίων, πληροφορίες για τις περιόδους απουσίας από το σπίτι και ιατρικά αρχεία που ο χρήστης δεν θα ήθελε να δημοσιοποιηθούν.

Στη λίστα περιέλαβε επίσης εμπορικά μυστικά, αρχεία πελατών, μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία και προσωπικές πληροφορίες τρίτων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι μια συνομιλία με AI δεν προσφέρει την ίδια προστασία απορρήτου με την επικοινωνία με έναν δικηγόρο ή γιατρό.

«Ακόμη κι αν μια πλατφόρμα διαθέτει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, είναι συνετό να περιορίζετε τις ευαίσθητες πληροφορίες. Δεν χρειάζεται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας για να λαμβάνετε πραγματικά χρήσιμη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη», κατέληξε.

Claude: Λιγότερα αναγνωριστικά στοιχεία στις ερωτήσεις

Ανάλογη ήταν η απάντηση του Claude, του chatbot της Anthropic: «Ορισμένα πράγματα αξίζει να μένουν έξω από κάθε συνομιλία με AI, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου».

Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες ενδέχεται να αποθηκεύονται ή να εξετάζονται, ενώ ο χρήστης δεν γνωρίζει πάντοτε πού διαβιβάζει τα δεδομένα του ένα εργαλείο.

Το Claude συνέστησε να μη γνωστοποιούνται κωδικοί πρόσβασης, PIN, κλειδιά πρόσβασης σε υπηρεσίες λογισμικού —τα λεγόμενα API keys— και ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται, επίσης, επαγγελματικά αρχεία, ιατρικά δεδομένα και πληροφορίες άλλων προσώπων.

Πρότεινε ακόμη την αφαίρεση αναγνωριστικών στοιχείων από τις ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αντί κάποιος να περιγράψει μια κατάσταση με το όνομά του και άλλα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να αναφερθεί γενικά σε «ένα άτομο 45 ετών με αυτά τα συμπτώματα».

Αυτό δεν σημαίνει, σύμφωνα με την απάντησή του, ότι κάθε καθημερινή χρήση πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Η βοήθεια για ένα email, μια συνταγή ή ένα πρόβλημα προγραμματισμού συνήθως ενέχει μικρότερο κίνδυνο, εφόσον δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα στοιχεία.

«Η προσοχή έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν οι πληροφορίες είναι αναντικατάστατες, δεν μπορούν να αλλάξουν αφού εκτεθούν ή ανήκουν σε κάποιον άλλο», ανέφερε.

Grok: Μην το αντιμετωπίζετε ως ιδιωτικό έμπιστο συνομιλητή

Το Grok έδωσε μια πιο παραστατική συμβουλή: «Μην αντιμετωπίζετε ποτέ την AI ως ιδιωτικό έμπιστο συνομιλητή για οτιδήποτε δεν θα γράφατε σε μια καρτ ποστάλ ή δεν θα δίνατε σε έναν άγνωστο».

Πέρα από κωδικούς και άλλα στοιχεία πρόσβασης, στάθηκε στα δεδομένα πελατών, στις πληροφορίες που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και στις καθημερινές συνήθειες του χρήστη.

Η επισήμανση αφορά, μεταξύ άλλων, πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν σε τρίτους πότε κάποιος απουσιάζει από την κατοικία του.

Στην απάντηση που παραθέτει το δημοσίευμα, το Grok υπογράμμισε επίσης ότι οι πολιτικές χρήσης δεδομένων για εκπαίδευση διαφέρουν μεταξύ υπηρεσιών και δεν αποτελούν απόλυτη εγγύηση έναντι διαρροών.

Ως γενικό κανόνα, πρότεινε να αποφεύγεται η εισαγωγή πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του χρήστη μετά το τέλος της συνομιλίας.

«Αφαιρέστε ευαίσθητα στοιχεία, γενικεύστε, χρησιμοποιήστε ενδεικτικές λεπτομέρειες ή κρατήστε τις πληροφορίες εκτός διαδικτύου», ανέφερε.

Copilot: Οικονομικά, υπογραφές και βιομετρικά δεδομένα

Το Copilot συνέστησε να μη γνωστοποιούνται πληροφορίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη εάν δημοσιοποιούνταν ή συνδυάζονταν με άλλα προσωπικά στοιχεία.

Στην απάντησή του περιέλαβε κωδικούς πρόσβασης, οικονομικά δεδομένα, αντίγραφα υπογραφών και βιομετρικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για απάτη ή πλαστοπροσωπία.

Έκανε επίσης αναφορά στην υπερβολική κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών για την ψυχική υγεία.

Παράλληλα, ξεχώρισε τις υπηρεσίες για το ευρύ κοινό από τις εταιρικές εκδόσεις, στις οποίες μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί συμβατικοί όροι και κανόνες ασφάλειας και διατήρησης δεδομένων.

Στη συντομότερη εκδοχή της απάντησής του ανέφερε: «Μην αποκαλύπτετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς επαλήθευσης, απόρρητα οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγράφων ταυτοποίησης, εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά εσάς ή κάποιον άλλο εάν εκτεθεί».

Τι ισχύει για τις ρυθμίσεις απορρήτου

Οι πραγματικές δυνατότητες προστασίας εξαρτώνται από την υπηρεσία, τον τύπο λογαριασμού και τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις.

Η OpenAI επιτρέπει στους χρήστες προσωπικών λογαριασμών να απενεργοποιούν τη χρήση των συνομιλιών τους για τη βελτίωση των μοντέλων, διατηρώντας το ιστορικό τους. Η απενεργοποίηση της εκπαίδευσης, επομένως, δεν ταυτίζεται με τη διαγραφή μιας συνομιλίας.

Η Anthropic διαθέτει επίσης σχετικές επιλογές και διευκρινίζει ότι οι συνομιλίες σε λειτουργία Incognito δεν χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του Claude. Αυτό δεν σημαίνει άμεση διαγραφή: σύμφωνα με την υπηρεσία, κατά κανόνα διατηρούνται για 30 ημέρες.

Για την εταιρική χρήση του Copilot, η Microsoft προβλέπει συμβατικές δεσμεύσεις και μέτρα προστασίας δεδομένων, όπως κρυπτογράφηση και διαχωρισμό των δεδομένων μεταξύ οργανισμών.