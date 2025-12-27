Τι οδηγούν τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Bayern;

Το νέο Audi Q3 επέλεξε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της FC Bayern Munich ως το βασικό της όχημα για τη φετινή σεζόν, πλαισιωμένο από τα Audi A3 και Audi A1 allstreet, στο πλαίσιο της ετήσιας παράδοσης εταιρικών αυτοκινήτων. Η παράδοση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα τους Audi σε βάθος, μέσα από μια συνεργασία που αποτυπώνει κοινές αξίες και αμοιβαίο όφελος.

Η Tuva Hansen και το νέο της Audi Q3

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, οι παίκτριες της FC Bayern, ανάμεσά τους οι Giulia Gwinn, Klara Bühl και η Lea Schüller, δοκίμασαν στην πράξη τα νέα τους αυτοκίνητα, εξερευνώντας τόσο τα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και τις τεχνολογικές δυνατότητές τους. Ο Yves Becker-Fahr, Head of Sales Germany της Audi, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης στις παίκτριες της FC Bayern και που τις στηρίζουμε και εκτός αγωνιστικού χώρου με τα οχήματά μας. Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, η κορυφαία απόδοση και ο δυναμισμός — στοιχεία καθοριστικά τόσο στον αθλητισμό όσο και στον κόσμο του αυτοκινήτου».

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Bayern με τα νέα τους αυτοκίνητα.

Η πλειονότητα της ομάδας επέλεξε το νέο Audi Q3, και μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο. Η Bianca Rech, Director της FC Bayern Women, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την Audi αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εκτίμησης που δείχνει η μάρκα στην ομάδα μας και ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε στις παίκτριές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για κορυφαίες επιδόσεις και ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του δρόμου».

Jovana Damnjanović, Tuva Hansen και Barbara Dunst

Συνολικά, παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet στις παίκτριες και το επιτελείο της γυναικείας ομάδας της FC Bayern Munich. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002. Παράλληλα, και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi και παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.