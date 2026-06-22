Η ομολογία του Σκοπιανού για τη δολοφονία της Σταυρούλας: Γιατί έβγαλε 1.000 ευρώ από την κάρτα της

Με απίστευτη κινητικότητα και θέλοντας να δείξει πως ό,τι συνέβη στο μικρό σπίτι το μεσημέρι της 30ης Μαΐου ήταν ευθύνη της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ομολόγησε ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων τη δολοφονία της 45χρονης.

«Ήρθε στο σπίτι και όταν μπήκε μέσα καθίσαμε λίγο, ήπιαμε μία μπύρα και ξεκίνησε να κάνει έλεγχο στο σπίτι. Στην αρχή πήγε στη κουζίνα και μετά στην κρεβατοκάμαρα, κάνοντάς μου παρατηρήσεις και για τα δύο δωμάτια για κάποιες μικρές φθορές που είδε. Πάνω στην ένταση μου ζήτησε να συνευρεθούμε ερωτικά όπως είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν», φέρεται να είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο 43χρονος και συνέχισε: «Αρνήθηκα και μου επιτέθηκε, προσπαθώντας να με χτυπήσει με ένα μπουκάλι. Παλέψαμε, πέσαμε κάτω και την χτύπησα με το μπουκάλι. Μάτωσε, αλλά συνέχισε να φωνάζει και της έκλεισα το στόμα με ταινία».

Κατά μία πληροφορία, ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε ακόμη στους αστυνομικούς ότι τη χτύπησε και με κούτσουρο, ενώ όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση την έχει καρφώσει τουλάχιστον δύο φορές με μαχαίρι στο στήθος.

Έκανε ανάληψη 1.000 ευρώ από την κάρτα της για να «δείξει» ληστεία

Για το μαχαίρι του εγκλήματος, ο 43χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι το έπλυνε στην κουζίνα και το πέταξε, χωρίς όμως να θυμάται το πού, ενώ αμέσως μετά πήρε την χρεωστική της κάρτα και πήγε σε ATM όπου έκανε ανάληψη 1.000 ευρώ προσπαθώντας να χτίσει το σενάριο της ληστείας με θύμα την 45χρονη. Το ίδιο βράδυ, προσπαθώντας να δείξει ότι όλα είναι κανονικά, πήγε σε κατάστημα εστίασης με έναν φίλο του ενώ έκανε και βιντεοκλήση με την γυναίκα του που βρίσκεται στη Γαύδο για δουλειά.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο 43χρονος έδεσε χειροπόδαρα με tie-wrap την Σταυρούλα Λεβεντάκη, την τύλιξε με μαύρες σακούλες, την φόρτωσε στο μικρό βαν και την πήγε στο οικόπεδο που είχε στον Βατόλακκο. Εκεί την έθαψε και προσπάθησε να καλύψει το άψυχο σώμα της και με κλαριά, ενώ αμέσως μετά πήγε στον Γαλατά και σε διαφορετικούς κάδους απορριμμάτων πέταξε τα ρούχα, το κούτσουρο, τα σπασμένα μπουκάλια και ό,τι άλλο θα μπορούσε να τον συνδέσει με το έγκλημα. Δεν υπολόγισε όμως, την επιμονή και την εμπειρία των αστυνομικών της Ασφάλειας Χανίων αλλά και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, όπως το Blue Light που αξιοποιεί η ΔΕΕ.

Ο 43χρονος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ στις 10:30 το πρωί είναι προγραμματισμένη παρουσίαση της υπόθεσης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, από τον ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου.