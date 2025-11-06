Τι περιλαμβάνει η ιστορική συμφωνία για τις εξορύξεις στην Ελλάδα - Έρχεται νέο deal για το LNG

Ιστορικό ορόσημο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα θεωρείται η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean - Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενεργειακό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, ενώ αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αυτονόμηση της χώρας.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της συνόδου για τη Διατλαντική Συνεργασία για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Doug Burgum, Περιβάλλοντος-Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ και ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση της πρώτης μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα.

Η γεώτρηση μάλιστα αναμένεται να γίνει σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή καθώς οι πιθανοί πόροι, όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν προηγηθεί, φθάνουν στα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται σχετικά ότι έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Το «οικόπεδο 2» βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας και τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας.

Με βάση τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης, ενώ το μερίδιο της Energean περιορίζεται στο 30% (από 75% προηγουμένως) και της Helleniq Energy στο 10% (από 25%).

Η ερευνητική γεώτρηση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα ακολουθήσουν επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις άντλησης επεξεργασίας και μεταφορά του αερίου και η ροή του αερίου αναμένεται μετά το 2030.

Ανάγκη εφοδιασμού ενόψει απαγόρευσης του ρωσικού αερίου

Διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιούναι σήμερα και αύριο στην Αθήνα, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο των εργασιών τίθεται ο εφοδιασμός των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο, υπό το φως των αποφάσεων της ΕΕ για σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, εξελιξη που δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέσω των υποδομών αεριοποίησης του ελληνικού συστήματος (σταθμοί ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης) και του δικτύου των διεθνών διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία.

Όπως επεσήμανε, χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το επόμενο 48ωρο η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων «και αυτό λέει πολλά για τη δύναμη που έχει η χώρα, να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει και το φιλοεπενδυτικό κλίμα».

Έρχεται νέα συμφωνία για το LNG – Η προαναγγελία Εξάρχου

Μάλιστα, η Ελλάδα καθίσταται κύρια πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG, έχοντας κυρίαρχο ρόλο στα σχέδια απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, κάτι που θα «κλειδώσει» αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, καθώς αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές σε συμφωνία για το LNG.

Όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε. Αλέξανδρος Εξάρχου, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα «καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ».

«Η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή σημασία τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον κόσμο, γιατί θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Κι αυτό έχει τεράστια οικονομική και πολιτική σημασία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν έχουν να κάνουν με παραγωγούς, αλλά και αγοραστές όχι Έλληνες, και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο θα αλλάξει και την οικονομία της χώρας, είπε, τονίζοντας ότι πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση που ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά.

Στις εργασίες μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle. Επίσης, εκπρόσωποι εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google, DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT. Και από ελληνικής πλευράς οι ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean, HelleniQ Energy.