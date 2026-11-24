Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες οδηγούς, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε εφαρμογή η υποχρέωση εφοδιασμού όλων των οχημάτων με φαρμακείο αυτοκινήτου, το οποίο θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όσοι δεν συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις θα βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουνίου 2026, καθορίζει αναλυτικά το περιεχόμενο του υποχρεωτικού κιτ πρώτων βοηθειών, βάζοντας τέλος στην πρακτική του πρόχειρου ή ελλιπούς φαρμακείου που παραμένει για χρόνια ξεχασμένο στο πορτμπαγκάζ.

Οι οδηγοί καλούνται, επομένως, να ελέγξουν εγκαίρως τον εξοπλισμό που διαθέτουν ήδη στο όχημά τους ή να προμηθευτούν ένα καινούργιο, πλήρες φαρμακείο, ώστε να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Τα 16 υποχρεωτικά ιατροτεχνολογικά είδη

Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου δεν μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε υλικά πρώτων βοηθειών. Αντιθέτως, η υπουργική απόφαση προβλέπει συγκεκριμένη λίστα με 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη, ορισμένα από τα οποία πρέπει να διατίθενται σε πολλαπλά τεμάχια.

Για τις αλλαγές που δρομολογούνται, αλλά και για τη σημασία του υγειονομικού υλικού που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή τραυματισμού, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανώλης Κατσαράκης.

Όπως εξήγησε, το νέο πλαίσιο θέτει σαφείς απαιτήσεις τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς τις ποσότητες των υλικών που πρέπει να βρίσκονται μέσα στο κουτί πρώτων βοηθειών.

Στο περιεχόμενό του περιλαμβάνονται ελαστικοί επίδεσμοι διαφορετικών διαστάσεων, επιθέματα για τραύματα και εγκαύματα, υλικά στερέωσης, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, μαντηλάκια καθαρισμού, ιατρικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγίες για την παροχή άμεσης βοήθειας.

Δεν αρκεί, συνεπώς, να υπάρχει απλώς μια γάζα ή ένα αντισηπτικό στο αυτοκίνητο. Οι προβλεπόμενες ποσότητες έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ, μπορεί να απαιτούνται ακόμη και έξι επιθέματα τραυμάτων, προκειμένου το φαρμακείο να είναι πραγματικά λειτουργικό σε μια έκτακτη ανάγκη.

Η αναλυτική λίστα με όσα πρέπει να έχει το φαρμακείο αυτοκινήτου

Με βάση τις προδιαγραφές που περιγράφονται, το υποχρεωτικό κιτ πρώτων βοηθειών θα πρέπει να περιλαμβάνει: