Τι προκάλεσε τη μυστηριώδη οσμή που... κάλυψε την Αθήνα - Το επικρατέστερο σενάριο των επιστημόνων

Φως στο μυστήριο της έντονης δυσοσμίας που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου επιχειρεί να ρίξει η ερευνητική ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία κατέληξε σε ένα επικρατέστερο σενάριο για την προέλευση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η περίεργη οσμή φαίνεται να προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνδέεται με πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να επρόκειτο για πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG), όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Για την ανάλυση του περιστατικού, οι ερευνητές αξιοποίησαν 164 αναφορές πολιτών, σε συνδυασμό με μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας και εξειδικευμένα τρισδιάστατα μοντέλα προσομοίωσης. Μέσω της μεθόδου αυτής κατέστη δυνατή η αναδρομική χαρτογράφηση της πορείας των αέριων μαζών, με στόχο τον εντοπισμό της πιθανής πηγής εκπομπής.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του AtmoHUB και διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Αμοιρίδης, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν ουσιαστικά ένα «rewind» στην κίνηση των αέριων μαζών, καταλήγοντας ότι η προέλευση της οσμής εντοπίζεται με μεγάλη πιθανότητα στη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας.

Η διασπορά του φαινομένου ακολούθησε πορεία προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, ενώ η κορύφωσή του καταγράφηκε μεταξύ 12:00 και 15:00 το μεσημέρι.

Ποιες ουσίες εξετάζονται

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η οσμή πιθανότατα συνδέεται με το προπάνιο ή το βουτάνιο. Αν και οι συγκεκριμένες ουσίες είναι από τη φύση τους άοσμες, στις εμπορικές εφαρμογές προστίθενται συχνά μερκαπτάνες, χημικές ενώσεις με ιδιαίτερα έντονη οσμή, ώστε να καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός πιθανών διαρροών.

Οι αναλύσεις δεν κατέδειξαν παρουσία άλλων ουσιών, ενώ οι ερευνητές απέκλεισαν τόσο το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου όσο και το σενάριο φυσικής προέλευσης της οσμής.

Παράλληλα, ο κ. Αμοιρίδης υπογράμμισε ότι το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο στις συγκεντρώσεις που εκτιμάται ότι καταγράφηκαν κατά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το εναλλακτικό σενάριο της Ψυττάλειας

Οι ερευνητές εξέτασαν και ένα δεύτερο ενδεχόμενο, αυτό της προέλευσης της οσμής από την Ψυττάλεια. Ωστόσο, η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων και των μαρτυριών πολιτών δεν φαίνεται να ενισχύει ουσιαστικά αυτή την εκδοχή.

Παρότι οι μετεωρολογικές συνθήκες της ημέρας θα μπορούσαν θεωρητικά να ευνοήσουν τη μεταφορά οσμών προς την Αθήνα μέσω δυτικών ανέμων, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν οδηγούν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα παραμένει η πιθανότερη πηγή του φαινομένου.