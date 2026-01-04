Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα για την καθιερωμένη ετήσια τελετή ενόψει του νέου έτους, προχωρώντας σε ηχηρές προβλέψεις για τις παγκόσμιες εξελίξεις το 2026. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν οι δυσοίωνες προβλέψεις για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το τέλος της κυριαρχίας του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προετοιμαστούν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», διακήρυξε ο Χουάν ντε Ντιός Γκαρσία, κατά τη διάρκεια της τελετής σε παραλία της νότιας Λίμα. Φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο, οι σαμάνοι πραγματοποίησαν το τελετουργικό τους χρησιμοποιώντας αφίσες παγκόσμιων ηγετών.

Στην τελετή, οι συμμετέχοντες κρατούσαν εικόνες του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Σι Τζινπίνγκ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πάνω από τις οποίες σταύρωναν σπαθιά, έκαιγαν θυμίαμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις ποδοπατούσαν συμβολικά.

Το μέλλον του Μαδούρο και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τη Βενεζουέλα. «Βλέπουμε τον Νικολάς Μαδούρο ηττημένο», δήλωσε ο Γκαρσία. «Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα για να διαφύγει. Δεν θα συλληφθεί».

Παράλληλα, οι σαμάνοι αναφέρθηκαν και στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Βλέπω ότι η σύγκρουση θα τελειώσει, θα υψώσουν τη σημαία της ειρήνης», προέβλεψε ο Γκαρσία, αν και αξίζει να σημειωθεί πως οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου και για το 2023, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθούν.

Πρόεδρος στο Περού η Κέικο Φουτζιμόρι;

Σε τοπικό επίπεδο, ο Γκαρσία προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα καταφέρει επιτέλους να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του Περού το 2026, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. «Είδα μέσα από το γουατσούμα (παραδοσιακό φυτό με παραισθησιογόνες ιδιότητες) ότι η Κέικο Φουτζιμόρι θα είναι η επόμενη πρόεδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη τελετή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα τέλη Δεκεμβρίου, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή και αμφιλεγόμενα έθιμα στο Περού.