Τι προβλέπουν τα άστρα για την Κυριακή του Πάσχα 2026;

Η Κυριακή του Πάσχα είναι μια ημέρα γεμάτη χαρά, φως και αισιοδοξία, όπου η γιορτινή ατμόσφαιρα μας φέρνει όλους πιο κοντά γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Η Σελήνη από τον Υδροχόο σχηματίζει σήμερα ένα αρμονικό εξάγωνο με τον Ήλιο από τον Κριό, δημιουργώντας ένα κλίμα ζωντάνιας, κοινωνικότητας και αυθορμητισμού. Η ημέρα ευνοεί τις συναντήσεις με φίλους, τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, τις χαρούμενες συζητήσεις και τις στιγμές γέλιου που δίνουν χρώμα στη γιορτή. Είναι μια στιγμή όπου αφήνουμε πίσω την ένταση των προηγούμενων ημερών και απολαμβάνουμε την απλότητα και τη ζεστασιά της παρέας. Το Πάσχα φέρνει ανανέωση, αισιοδοξία και την υπενθύμιση ότι η χαρά μοιράζεται καλύτερα όταν είμαστε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Χριστός Ανέστη!

Κριός – Είσαι ο πρωταγωνιστής στο Πασχαλινό τραπέζι

Κριέ μου, ανήμερα του Πάσχα τα άστρα σε βάζουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε κάθε παρέα και σε κάθε οικογενειακό τραπέζι. Η Σελήνη σήμερα συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο σχηματίζοντας εξάγωνο με τον Ήλιο σου, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις την ημέρα σου με πρόσωπα αγαπημένα, έρχεσαι κοντά με φίλους, λειτουργείς αυθόρμητα και είσαι το «πειραχτήρι» δίνοντάς τον δικό σου ενθουσιώδη ρυθμό στο Πασχαλινό τραπέζι. Η μέρα είναι εξαιρετική και εξισορροπιστική και για τα αισθηματικά σου!

AstroTip: Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να απολαύσεις στιγμές, το αξίζεις άλλωστε! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ταύρος – Απολαμβάνεις τη θαλπωρή των αγαπημένων σου

Ταύρε μου, ανήμερα του Πάσχα η καρδιά σου γεμίζει ζεστασιά και η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να χαρείς τις στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάς. Η Σελήνη στον Υδροχόο φωτίζει τον τομέα της κοινωνικής σου ζωής και σε φέρνει σε επαφή με φίλους, συγγενείς και πρόσωπα που θέλουν να μοιραστούν μαζί σου τη χαρά της ημέρας. Το πασχαλινό τραπέζι γίνεται αφορμή για συζητήσεις, γέλια και μικρές αποκαλύψεις που φέρνουν περισσότερη οικειότητα. Είναι πιθανό να δεχτείς και μια όμορφη ευχή ή μια έκπληξη που θα σου φτιάξει τη διάθεση. Η μέρα κυλά ήρεμα, με γιορτινή ατμόσφαιρα και συναισθηματική πληρότητα, μην ξεχνάς ότι η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιο σου και η απόλαυση είναι δεδομένη!

AstroTip: Απόλαυσε τις απλές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά σου. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δίδυμοι – Το γιορτινό κλίμα σου ταιριάζει απόλυτα

Δίδυμέ μου, το Πάσχα σε βρίσκει κεφάτο, επικοινωνιακό και έτοιμο να περάσεις όμορφα με την παρέα σου. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βάζει σε διάθεση εξωστρέφειας και σε καλεί να μοιραστείς ιδέες, ιστορίες και γέλια με φίλους και συγγενείς. Το πασχαλινό τραπέζι γίνεται για σένα μια μικρή γιορτή επικοινωνίας, όπου εσύ είσαι εκείνος που κρατά ζωντανή τη συζήτηση. Είναι πολύ πιθανό να προκύψει μια ευχάριστη είδηση ή μια ιδέα που θα ανοίξει νέες προοπτικές για τις επόμενες ημέρες. Η μέρα σε βρίσκει με ανεβασμένη διάθεση και χαρούμενες στιγμές.

AstroTip: Μοιράσου τις σκέψεις σου και άφησε τη χαρά να σε παρασύρει. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Καρκίνος – Η οικογένεια είναι στο επίκεντρο

Καρκίνε μου, το φετινό Πάσχα σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ με τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της ζωής σου. Η Σελήνη στον Υδροχόο δημιουργεί ένα κλίμα συναισθηματικής σύνδεσης και βαθύτερης κατανόησης με τα πρόσωπα της οικογένειας και των φίλων σου. Σήμερα μπορεί να γίνει μια όμορφη συζήτηση στο πασχαλινό τραπέζι που θα φέρει χαμόγελα αλλά και μια αίσθηση ανακούφισης για κάτι που σε απασχολούσε. Η ημέρα είναι ιδανική για να αφήσεις πίσω μικρές εντάσεις και να απολαύσεις τη ζεστασιά των αγαπημένων σου. Μην ξεχνάς ότι το φετινό Πάσχα σε βρίσκει με τον Δία στο ζώδιο σου και η τύχη – εύνοια και η προστασία είναι στο πλευρό σου!

AstroTip: Η αγάπη των δικών σου ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο δώρο. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Λέων – Λάμπεις μέσα στην παρέα

Λιοντάρι μου, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της παρέας και να δώσεις τον δικό σου ζωντανό τόνο στο πασχαλινό τραπέζι. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και φέρνει συναντήσεις με φίλους ή συγγενείς που είχες καιρό να δεις. Οι συζητήσεις, τα πειράγματα και το γέλιο δημιουργούν ένα ζεστό κλίμα που σου ταιριάζει απόλυτα. Παράλληλα, η μέρα φέρνει και μια ευχάριστη εξέλιξη σε ένα αισθηματικό θέμα ή μια στιγμή τρυφερότητας που θα σε συγκινήσει.

AstroTip: Δώσε το χαμόγελό σου σε όλους γύρω σου. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Παρθένος – Χαρά μέσα από απλές στιγμές

Παρθένε μου, το Πάσχα φέτος σου προσφέρει την ευκαιρία να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την ημέρα χωρίς βιασύνη. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να αφήσεις στην άκρη τις υποχρεώσεις και να βρεθείς σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η ζεστασιά και η καλή διάθεση. Το πασχαλινό τραπέζι γίνεται αφορμή για συζητήσεις, αστεία και μικρές στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες. Είναι επίσης πιθανό να υπάρξει μια ευχάριστη επαφή με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ή να νιώσεις ότι οι σχέσεις γύρω σου γίνονται πιο αρμονικές.

AstroTip: Άφησε τον εαυτό σου να χαρεί τη στιγμή χωρίς σκέψεις. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ζυγός – Η χαρά και ο έρωτας στο προσκήνιο

Ζυγέ μου, το Πάσχα φέρνει για σένα μια ιδιαίτερα φωτεινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, της δημιουργίας και του έρωτα, κάνοντας την ημέρα ιδανική για να περάσεις όμορφα με φίλους, αγαπημένους και πρόσωπα που σε κάνουν να χαμογελάς. Στο πασχαλινό τραπέζι θα υπάρξουν στιγμές γέλιου, αυθορμητισμού και ευχάριστων εκπλήξεων. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, η ημέρα μπορεί να φέρει μια τρυφερή στιγμή που θα ζεστάνει την καρδιά σου.

AstroTip: Άφησε τη χαρά να γίνει οδηγός της ημέρας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Σκορπιός – Πάσχα γεμάτο θαλπωρή και συναίσθημα

Σκορπιέ μου, η σημερινή πασχαλινή ημέρα σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ με το σπίτι και τους ανθρώπους που αγαπάς. Η Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα της οικογένειας και δημιουργεί ένα ζεστό κλίμα συναισθηματικής επαφής. Στο πασχαλινό τραπέζι κυριαρχούν οι συζητήσεις, τα πειράγματα και οι αναμνήσεις που σας ενώνουν όλους. Μπορεί σήμερα να υπάρξει και μια στιγμή συγκίνησης ή μια κουβέντα που θα σε κάνει να νιώσεις πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σου. Η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσεις, να γελάσεις και να απολαύσεις τη χαρά της οικογενειακής γιορτής.

AstroTip: Άφησε την καρδιά σου να νιώσει τη ζεστασιά των δικών σου ανθρώπων. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τοξότης – Γιορτή, γέλιο και καλή παρέα

Τοξότη μου, το Πάσχα σε βρίσκει σε εξαιρετική διάθεση και με έντονη ανάγκη για επικοινωνία και χαρούμενες συναντήσεις. Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει συζητήσεις, αστεία και πολλές στιγμές γέλιου στο πασχαλινό τραπέζι. Εσύ είσαι από εκείνους που θα δώσουν τον τόνο της ημέρας με τις ιστορίες και την αισιοδοξία σου. Είναι πολύ πιθανό να δεις πρόσωπα που είχες καιρό να συναντήσεις ή να δεχτείς μια πρόσκληση που θα κάνει τη μέρα ακόμα πιο γιορτινή. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, ζωντανή και γεμάτη θετική ενέργεια.

AstroTip: Μοιράσου τη χαρά σου και θα την πολλαπλασιάσεις. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Αιγόκερως – Απόλαυση και αίσθηση πληρότητας

Αιγόκερέ μου, το πασχαλινό τραπέζι σήμερα γίνεται αφορμή για να απολαύσεις όμορφες στιγμές και να χαλαρώσεις από τους έντονους ρυθμούς των τελευταίων ημερών. Η Σελήνη στον Υδροχόο στρέφει το ενδιαφέρον σου στις μικρές απολαύσεις της ζωής, στο καλό φαγητό, στις συζητήσεις και στη συντροφιά των αγαπημένων σου, επιζητώντας την ποιότητα. Σήμερα μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις σου, ενώ η ατμόσφαιρα της ημέρας σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου το άγχος. Η ημέρα κυλά με γιορτινή διάθεση και στιγμές που θα θυμάσαι με χαμόγελο.



stroTip: Απόλαυσε χωρίς τύψεις τις χαρές της ημέρας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Υδροχόος – Είσαι το κέντρο της παρέας

Υδροχόε μου, με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, το Πάσχα σε φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής. Η παρουσία σου γεμίζει ενέργεια την παρέα και πολλοί αναζητούν τη συντροφιά σου για να μοιραστούν τη χαρά της ημέρας. Το πασχαλινό τραπέζι γίνεται μια μικρή γιορτή όπου εσύ συμμετέχεις ενεργά με χιούμορ, αυθορμητισμό και καλή διάθεση. Οι συζητήσεις είναι ζωντανές και μπορεί να προκύψουν και νέες ιδέες ή σχέδια για το επόμενο διάστημα. Η ημέρα κυλά με ενθουσιασμό και πολλές ευχάριστες στιγμές.

AstroTip: Άφησε την αυθεντικότητά σου να λάμψει. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ιχθύες – Ήρεμη χαρά και γλυκές στιγμές

Ιχθύ μου, η σημερινή πασχαλινή ημέρα έχει για σένα έναν πιο ήρεμο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε καλεί να απολαύσεις τις στιγμές με εσωτερική γαλήνη και να νιώσεις την αγάπη των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σου. Στο πασχαλινό τραπέζι θα υπάρξουν όμορφες συζητήσεις και στιγμές που θα σε κάνουν να νιώσεις ευγνωμοσύνη. Είναι επίσης πιθανό να θυμηθείς πρόσωπα ή στιγμές που έχουν ιδιαίτερη σημασία για σένα. Η μέρα εξελίσσεται γλυκά και σε βοηθά να γεμίσεις την καρδιά σου με αισιοδοξία.

AstroTip: Μοιράσου την αγάπη που νιώθεις χωρίς δισταγμό. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!