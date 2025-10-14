Τι ψάχνει η Ελλάδα στην «επόμενη μέρα» της Γάζας

Όταν ο πρωθυπουργός έγραφε στην προχθεσινή του ανάρτηση ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη ημέρα στη Γάζα, δεν ήταν απλώς ένα ευχολόγιο.

Κεντρικός Υπουργός της κυβέρνησης μου αποκάλυψε ότι η Αθήνα έχει ήδη κάνει μία πρώτη προεργασία, επιδιώκοντας να έχει λόγο και ρόλο τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος, όσο και στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Όπως έμαθα από τον συνομιλητή μου, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα Ανθρωπιστικό Ταμείο στο οποίο η χώρα μας θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις είτε να συμβάλλει μέσω μιας δωρεάς, είτε να είναι μία από τις χώρες, που θα επωμιστεί την ευθύνη της διαχείρισης του.

Επιπλέον, η Ελλάδα επιδιώκει να αναλάβει μέρος της ανοικοδόμησης της πόλης της Γάζας, ενδιαφέρον το οποίο έχει επιδείξει η χώρα μας και για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν επιτευχθεί εκεχειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά και ούτε και συμπτωματική η σημερινή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Παλαιστίνιο ομόλογο του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάντως, κάτι, που η χώρα μας δεν εξετάζει είναι η στρατιωτική παρουσία στη Γάζα εν είδει εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να τηρηθούν οι όροι της εκεχειρίας καθ οδόν προς μία βιώσιμη ειρήνη