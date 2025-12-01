Τι σημαίνει «rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς από το Oxford

«Rage bait», η λέξη που η Oxford University Press έχει ονομάσει λέξη ή φράση της χρονιάς. Πρόκειται για έναν όρο που περιγράφει τις τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο, η χρήση του οποίου έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τον εκδότη του λεξικού.



Το «rage bait» κέρδισε τον τίτλο, νικώντας δύο άλλους όρους που είχαν προκριθεί στην τελική λίστα: το «aura farming» και το «biohack».

Τι είναι το «rage bait»

Ακόμα και αν δεν γνωρίζετε τον όρο, αν είστε χρήστης των social media, είναι πολύ πιθανό να έχετε πέσει θύμα του. Σύμφωνα με την Oxford University Press, που εκδίδει το Oxford English Dictionary, ο όρος ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να προκαλέσει θυμό ή οργή, καθώς είναι εκνευριστικό, προκλητικό ή προσβλητικό.

Γιατί είναι κερδοφόρο

Τέτοιο περιεχόμενο δημοσιεύεται συνήθως με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους ή λογαριασμούς social media.



Είναι παρόμοιο με το «clickbait», όπου χρησιμοποιείται ένας τίτλος για να προσελκύσει τον αναγνώστη να δει ένα άρθρο ή ένα βίντεο. Ωστόσο, το «rage bait» έχει ως συγκεκριμένο στόχο να εξοργίσει τους ανθρώπους.

Τι σημαίνουν οι άλλες λέξεις που προκρίθηκαν

«Aura farming»: Η καλλιέργεια μιας εντυπωσιακής, ελκυστικής ή χαρισματικής προσωπικότητας ή δημόσιας εικόνας, παρουσιάζοντας τον εαυτό σου με τρόπο που αποσκοπεί να μεταδώσει διακριτικά μια αίσθηση αυτοπεποίθησης, ψυχραιμίας ή μυστικισμού.

«Biohack»: Η προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας ενός ατόμου, αλλάζοντας τη διατροφή, την άσκηση ή τον τρόπο ζωής του ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, όπως φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής ή τεχνολογικές συσκευές.

Γιατί επικράτησε η λέξη «rage bait»

Οι τρεις λέξεις που επιλέχθηκαν υποβλήθηκαν σε δημόσια ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας βοήθησαν στην τελική απόφαση που έλαβαν οι γλωσσολόγοι της OUP.



«Το γεγονός ότι η λέξη «rage bait» υπάρχει και έχει σημειώσει τόσο δραματική αύξηση στη χρήση της σημαίνει ότι είμαστε όλο και πιο συνειδητοποιημένοι των τακτικών χειραγώγησης στις οποίες μπορούμε να παρασυρθούμε στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Casper Grathwohl, πρόεδρος της Oxford Languages.



«Παλαιότερα, το διαδίκτυο εστίαζε στο να τραβάει την προσοχή μας προκαλώντας την περιέργειά μας με αντάλλαγμα τα κλικ, αλλά τώρα έχουμε δει μια δραματική μετατόπιση προς την κατεύθυνση της υπονόμευσης και της επηρεασμού των συναισθημάτων μας και του τρόπου με τον οποίο αντιδρούμε. Αυτό μοιάζει με τη φυσική εξέλιξη μιας συνεχιζόμενης συζήτησης για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνολογία - και για τα άκρα της διαδικτυακής κουλτούρας».



Η λέξη της χρονιάς του περασμένου έτους, brain rot (εγκεφαλική σήψη), αποτύπωνε την πνευματική εξάντληση που προκαλεί η άσκοπη περιήγηση στο Instagram ή στο TikTok.

