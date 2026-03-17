Τι σηματοδοτεί για τη διοίκηση Τραμπ η αιφνίδια παραίτηση του Τζο Κεντ στις ΗΠΑ

Μια παραίτηση με ισχυρό πολιτικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα προκαλεί αναταράξεις στην Ουάσιγκτον, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν.

Ο Διευθυντής Αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας δημόσια ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε άμεση ή επείγουσα απειλή» για την εθνική ασφάλεια. Οι δηλώσεις του, που συνοδεύτηκαν από αιχμές περί πολιτικών πιέσεων και επιρροών στη λήψη αποφάσεων, πυροδοτούν μια ευρύτερη συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται μια απλή εσωτερική διαφωνία, αλλά ενδεικτική ενός βαθύτερου ρήγματος στο πολιτικό σύστημα και σε τμήματα του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, αναδεικνύει την αμφισβήτηση που διατυπώνεται ολοένα και πιο έντονα σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα της αμερικανικής στρατηγικής.

Που το πάει ο Τραμπ;



Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Από τη μία πλευρά, η επιλογή της έντασης και της επίδειξης ισχύος λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς αντιπάλους, με στόχο την επαναφορά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό δυσμενέστερους όρους. Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή έχει και σαφή εσωτερική διάσταση, καθώς ενισχύει το προφίλ ενός ηγέτη που εμφανίζεται αποφασιστικός σε ζητήματα ασφάλειας, συσπειρώνοντας τη βάση του σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η γεωπολιτική πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή, όπου οι σχέσεις με το Ισραήλ και οι περιφερειακές ισορροπίες επηρεάζουν άμεσα τις αμερικανικές επιλογές.

Οι αναφορές του Κεντ σε πιέσεις από φιλοϊσραηλινά κέντρα, αν και αμφιλεγόμενες, αντικατοπτρίζουν μια συζήτηση που παραμένει ενεργή στους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους. Ωστόσο, η παραίτηση αναδεικνύει και τους κινδύνους αυτής της στρατηγικής. Η δημόσια αμφισβήτηση της βάσης ενός πολέμου πλήττει την αξιοπιστία της Ουάσιγκτον, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, δημιουργώντας ερωτήματα για τη συνοχή της αμερικανικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό ερώτημα που διαμορφώνεται πλέον είναι διπλό: όχι μόνο γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά και μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.