Τι σηματοδοτεί η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Επίθεση αλλά με ρίσκο από Ανδρουλάκη - Το παρασκήνιο

Σε μια κίνηση αρχηγική μεν, που για πολλούς θεωρούνταν προδιαγεγραμμένη αλλά όχι στην παρούσα συγκυρία, με υψηλό ρίσκο δε, αφού σε δύο εβδομάδες ακριβώς ξεκινά το συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αργά το βράδυ της Πέμπτης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Πρόκειται για μια απόφαση που δεν εκπλήσσει ως γεγονός, καθώς ο βουλευτής Αρκαδίας ήταν για μακρύ χρονικό διάστημα μετωπικά απέναντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε κάποιες από τις παρεμβάσεις του, όπως η προχθεσινή που οδήγησε στην αποπομπή του, έμοιαζε να παίζει με τη φωτιά. Κινούνταν δηλαδή στην κόψη του ξυραφιού, φλερτάροντας με αυτό που τελικά συνέβη. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος ήταν για παράδειγμα ένα από τα πρώτα στελέχη που με το κλείσιμο της κάλπης των ευρωεκλογών του 2024 αμφισβήτησαν τον κ. Ανδρουλάκη και λίγο καιρό μετά τον ώθησαν σε εσωκομματικές εκλογές, τις οποίες όμως κέρδισε εκ νέου. Ο βουλευτής Αρκαδίας είχε τότε συνταχθεί στο πλευρό του Χάρη Δούκα, ενώ η φερόμενη ως αιτία της κόντρας του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ήταν η τοποθέτηση στο ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας υποψηφίου που ο κ. Κωνσταντινόπουλος πίεζε να μείνει εκτός, χωρίς όμως να εισακουστεί.

Επιθετική, αρχηγική κίνηση αλλά με ρίσκο

Ο κ. Ανδρουλάκης με την επιλογή του, θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος ότι η δημόσια αμφισβήτηση τόσο του ίδιου όσο και της στρατηγικής, που έχει συλλογικά αποφασιστεί να ακολουθείται, δεν μπορεί να γίνεται περαιτέρω ανεκτή. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις από τη ΝΔ, ενώ αρκετά συχνά οι φωνές κριτικής και η διαφοροποίηση στα ΜΜΕ δημιουργούν μια εικόνα Βαβέλ.

Την ίδια ώρα όμως, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι πρόκειται για μια ενέργεια επιθετική που ενδέχεται αντί να καταστείλει την εσωτερική φαγωμάρα και τις εντάσεις, να τις φουντώσει και άρα το ευκταίο, που είναι για το ΠΑΣΟΚ, η ενιαία έκφραση, η συνοχή και η συσπείρωση να καταστεί και πάλι ζητούμενο που απομακρύνεται.

Οι αντιδράσεις και η επόμενη ημέρα

Σε μεγάλο βαθμό πολλά θα εξαρτηθούν και από τη στάση που θα τηρήσουν τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη. Αν δηλαδή οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου κτλ θα επιλέξουν σε αυτή τη φάση να σιωπήσουν ή αν θα συγκρουστούν ανοιχτά με τον κ. Ανδρουλάκη. Ενδεχόμενο πεδίο μπορεί να αποτελέσει το συνέδριο, στο οποίο όμως οι προεδρικοί έχουν την πλειοψηφία και συν τοις άλλοις, η Χαριλάου Τρικούπη επ ουδενί θέλει να μετατραπεί σε αρένα, αφού στόχος είναι να εκπέμψει το σήμα της πολιτικής αλλαγής. Εκτιμάται για την ώρα ότι οι αντιδράσεις θα είναι μάλλον ήπιες. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ανοίξει ο Ασκός του Αιόλου για το ΠΑΣΟΚ.

Προς το παρόν μεταξύ στελεχών και βάσης επικρατεί παγωμάρα, αμηχανία και διχασμός. Από την μια πλευρά, είναι πολλοί εκείνοι που -και με αναρτήσεις στα social media- έσπευσαν να χειροκροτήσουν την απόφαση Ανδρουλάκη με την επισήμανση ότι έπρεπε να είχε γίνει και νωρίτερα. Κάποιοι εκτιμούν ότι θα βαθύνει την εσωστρέφεια και ορισμένοι άλλοι, καταλογίζουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια αδικαιολόγητη φοβική αντίδραση.

Έμαθα από τα ΜΜΕ τη διαγραφή του

Αυτή είναι και η αιχμή του δόρατος της πρώτης δήλωσης που έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά την καρατόμησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», τόνισε ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος πλέον εκπίπτει και από τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έμαθε από τα ΜΜΕ την εξέλιξη και έδειχνε να είναι αιφνιδιασμένος, αφού δεν θεωρούσε ότι τα πράγματα θα έπαιρναν αυτή την αρνητική για εκείνον τροπή.

Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο της απόφασης του Νίκου Ανδρουλάκη, καλά ενημερωμένες πηγές μετέφεραν στον FLASH ότι αυτή ελήφθη σχεδόν ακαριαία, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πληροφορήθηκε για τη συνέντευξη του βουλευτή και το περιεχόμενό της. Καθότι όμως βρισκόταν στο Στρασβούργο για το μείζον ζήτημα του σκανδάλου των υποκλοπών και την επομένη θα μιλούσε στη Βουλή και δεν ήθελε τα δύο αυτά γεγονότα να «σκεπαστούν» επικοινωνιακά από τη διαγραφή, περίμενε ένα 24ωρο, πατώντας το κουμπί της βόμβας λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης.