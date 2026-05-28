Τι συμβαίνει με το OPEN; Σε αναμονή οι παρουσιαστές - Αυτοί που μένουν

Ένας αναβρασμός που δεν φαίνεται να καταλήγει σε αποτέλεσμα-τουλάχιστον σύντομα- υπάρχει στο OPEN. Η είσοδός του Ανδρεά Παπαμιμίκου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεοπτικής Α.Ε. στις 3 Απριλίου 2025 ανακάτεψε την τράπουλα. Στις 18 Νοεμβρίου 2025 ο Παπαμιμίκος αναβαθμίστηκε σε Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε να... συμμαζέψει τους διάφορους πονοκεφάλους του καναλιού και να σταματήσει τα δημοσιεύματα που πύκνωναν σχετικά με την πώληση του καναλιού.

Αυτός είναι και ο άνθρωπος που κάνει τις κινήσεις για το πρόγραμμα, τους προϋπολογισμούς και τις συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Λευκός καπνός ακόμα δεν έχει βγει από το OPEN για την ψυχαγωγία. Οι εκκρεμότηττες με παρουσιαστές και εκπομπές είναι αρκετές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μόνο δυο άνθρωποι είναι σίγουροι για την παραμονή τους και τη συνέχεια: ο Τάσος Δούσης και η Cinderella!

Οι υπόλοιποι; Φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα βαθύνει για να καταλήξουν. Το πρωί της Πέμπτης 28 Μαϊου, η Φαίη Σκορδά έδωσε το δικό της ρεπορτάζ μαζί με τους συνεργάτες της.

