Μέχρι πριν από λίγους μήνες έμοιαζαν να ζουν την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία. Ο γάμος τους, η βάφτιση του γιου τους και οι κοινές εμφανίσεις έδιναν την εικόνα ενός ζευγαριού που είχε βρει την ισορροπία του. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει και οι φήμες γύρω από τη σχέση της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη πληθαίνουν.

Οι δυο τους δεν έχουν προχωρήσει σε καμία δημόσια τοποθέτηση. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές στη δημόσια παρουσία τους έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για μια πιο διακριτική στάση ή αν η σχέση τους περνά μια δύσκολη περίοδο.

Από τον μεγάλο έρωτα στη δημιουργία της οικογένειάς τους

Η σχέση της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη ξεκίνησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πριν οι δυο τους αποφασίσουν να μιλήσουν ανοιχτά για τον έρωτά τους.

Με την πάροδο του χρόνου έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ ο ερχομός του γιου τους, Γεράσιμου, άλλαξε τις προτεραιότητές τους και έφερε ακόμη μεγαλύτερη χαρά στην κοινή τους ζωή.

Τον Οκτώβριο του 2024 πραγματοποίησαν τον γάμο τους σε μια ρομαντική τελετή στη Βαρυμπόμπη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Την ίδια ημέρα βάφτισαν και τον μικρό Γεράσιμο, σε μια στιγμή που συμβόλιζε το νέο κεφάλαιο που άνοιγαν ως οικογένεια.

Το μήνυμα που είχαν μοιραστεί τότε, «Στα όμορφα και στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», είχε συγκινήσει τους διαδικτυακούς τους φίλους και είχε αποτυπώσει το κλίμα εκείνης της ημέρας.

Οι αλλαγές που δεν πέρασαν απαρατήρητες

Το τελευταίο διάστημα, αρκετοί παρατήρησαν πως οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν περιοριστεί αισθητά.

Παράλληλα, από τους λογαριασμούς τους στα social media φαίνεται πως έχουν αφαιρεθεί αρκετές κοινές φωτογραφίες, ενώ και οι νέες δημοσιεύσεις τους ακολουθούν πλέον διαφορετική πορεία.

Ιδιαίτερα οι αναρτήσεις του Γιώργου Λιβάνη επικεντρώνονται κυρίως στην καθημερινότητά του και στις στιγμές με τον γιο τους, χωρίς να εμφανίζεται η Ανδρομάχη, όπως συνέβαινε συχνότερα στο παρελθόν.

Κανένα από τα παραπάνω δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι υπάρχει κρίση στη σχέση τους. Ωστόσο, ήταν αρκετό για να ανοίξει ένας νέος κύκλος συζητήσεων στα social media.

Το νέο τραγούδι της Ανδρομάχης και τα σχόλια

Αφορμή για ακόμη περισσότερες συζητήσεις στάθηκε και το νέο τραγούδι της Ανδρομάχης με τίτλο «Εγώ είμαι πιο άντρας από σένα».

Αρκετοί χρήστες των social media στάθηκαν τόσο στους στίχους όσο και σε λεπτομέρειες από την προώθηση του τραγουδιού, όπως η απουσία της βέρας της σε συγκεκριμένη ανάρτηση, συνδέοντας τα δύο με τις φήμες που ήδη κυκλοφορούσαν.

Η ίδια, ωστόσο, δεν έχει κάνει καμία δήλωση που να συνδέει το τραγούδι με την προσωπική της ζωή και κάθε σχετική ερμηνεία προέρχεται αποκλειστικά από συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο του Λιβάνη που σχολιάζεται ξανά

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ένα παλαιότερο βίντεο του Γιώργου Λιβάνη στο TikTok, όπου ερμηνεύει το διαχρονικό τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου «Κι εσύ θα φύγεις».

Όταν είχε δημοσιευθεί, κανείς δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Μετά όμως τη φημολογία των τελευταίων ημερών, αρκετοί χρήστες επέστρεψαν στη συγκεκριμένη ανάρτηση, θεωρώντας πως ίσως αποκτά διαφορετική σημασία.

Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπικές εκτιμήσεις χρηστών των social media, καθώς ούτε ο ίδιος ο τραγουδιστής ούτε η Ανδρομάχη έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο σχετιζόταν με την προσωπική τους ζωή.

Οι δηλώσεις για τη ζήλια που επανήλθαν στο προσκήνιο

Νέο ενδιαφέρον απέκτησε και μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ανδρομάχη τον περασμένο Ιούνιο στο Κοσμοράδιο 95,1.

Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως ο Γιώργος Λιβάνης είναι ο πιο ζηλιάρης από τους δύο, ενώ είχε παραδεχθεί πως στο παρελθόν είχε κοιτάξει το κινητό του, εξηγώντας πως της αρέσει να γνωρίζει τι συμβαίνει και να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων.

Μετά τις τελευταίες φήμες, αρκετοί επανέφεραν τις συγκεκριμένες δηλώσεις, επιχειρώντας να τις συνδέσουν με τα όσα ακούγονται σήμερα. Ωστόσο, ούτε οι ίδιοι ούτε άνθρωποι του στενού τους περιβάλλοντος έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτές οι αναφορές σχετίζονται με την τωρινή κατάσταση της σχέσης τους.

Οι πληροφορίες για απομάκρυνση και η ημερομηνία που ίσως φέρει εξελίξεις

Το τελευταίο διάστημα, πληροφορίες που κυκλοφορούν στον χώρο της showbiz κάνουν λόγο για μια περίοδο απομάκρυνσης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με στόχο να δώσουν χρόνο ο ένας στον άλλο, ενώ οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και η φροντίδα του μικρού Γεράσιμου παραμένουν προτεραιότητα και για τους δύο.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι γονείς του Γιώργου Λιβάνη βρίσκονται διακριτικά στο πλευρό του ζευγαριού, στηρίζοντας τόσο τους ίδιους όσο και τον εγγονό τους.

Παράλληλα, πρόσωπα που φέρονται να γνωρίζουν την κατάσταση εκτιμούν ότι η συνάντησή τους με αφορμή τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους, στις 12 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της σχέσης τους. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ανδρομάχη έχει προγραμματισμένη περιοδεία στην Αυστραλία, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ακόμη πιο σημαντικό.

Μέχρι τότε, μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν την αλήθεια

Προς το παρόν, όλα όσα ακούγονται παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας, καθώς ούτε η Ανδρομάχη ούτε ο Γιώργος Λιβάνης έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφορούν.

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι τελευταίες κινήσεις τους, οι αλλαγές στη δημόσια εικόνα τους και οι συζητήσεις που άνοιξαν στα social media έχουν στρέψει ξανά τα βλέμματα πάνω τους. Μέχρι να επιλέξουν οι ίδιοι να μιλήσουν, τα ερωτήματα θα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις, με όσους βρίσκονται κοντά τους να ελπίζουν ότι η επόμενη συνάντησή τους θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας σελίδας και όχι το τέλος μιας σχέσης που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.