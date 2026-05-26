Τι συμβαίνει με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ;

Νέα ερωτήματα προκαλεί η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται ξανά σήμερα το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed στην Ουάσινγκτον για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο.

Ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για τακτική προληπτική εξέταση, ωστόσο η τρίτη επίσκεψη μέσα σε 13 μήνες, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εικόνες με πρησμένους αστραγάλους και μελανιασμένα χέρια, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με την τελευταία δημόσια ιατρική έκθεση, ο Τραμπ κρίνεται σε «άριστη υγεία», ενώ έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Ο ίδιος έχει αποδώσει τους μώλωπες στη χρήση ασπιρίνης, με τον Λευκό Οίκο να επιμένει ότι διατηρεί έντονο καθημερινό πρόγραμμα.