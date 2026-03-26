Ρεάλ Μαδρίτης: Εξέτασαν λάθος πόδι και στον Καμαβινγκά σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπη για ακόμα μια φορά με έντονη κριτική μετά την αποκάλυψη ότι πιθανόν έγινε λάθος στην μαγνητική του Κιλιάν Εμπαπέ, την ίδια ώρα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες, ότι συνέβη κάτι παρόμοιο και με την περίπτωση του Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Στις 3 Δεκεμβρίου μετά το παιχνίδι κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλπάο, στο οποίο ο 23χρονος σκόραρε, φαίνεται να έγινε λάθος διάγνωση από το ιατρικό τιμ της «Βασίλισσας» για το πρόβλημα τραυματισμού στον αριστερό του αστράγαλο, όπως αναφέρει η «L'Équipe».

Ο Καμαβιγνκά πάντως συνέχισε κανονικά στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά στην συνέχεια έμεινε εκτός δράσης για περίπου δυο εβδομάδες.

Selon plusieurs sources, le Real Madrid se serait aussi trompé de jambe concernant l'IRM de la blessure à la cheville gauche d'Eduardo Camavinga, survenue le 3 décembre à Bilbao ➡️ https://t.co/8eH1cLDhDU pic.twitter.com/2ViVLFZs86 — L'Équipe (@lequipe) March 25, 2026

Από την άλλη, ο Εμπαπέ σε πρόσφατες δηλώσεις του χαρακτήρισε «ψευδείς» όλες τις ειδήσεις γύρω από τον τραυματισμό του, υψώνοντας ασπίδα προστασίας προς το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.