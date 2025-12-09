Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν ακούμε το «τραγούδι της καρδιάς» μας

Οι μελωδίες που συνδέονται με προσωπικές εμπειρίες ενεργοποιούν συγκεκριμένα τμήματα του εγκεφάλου, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και ζωντανές αναμνήσεις. Άλλα τραγούδια, όσο κι αν μας αρέσουν, δεν έχουν την ίδια δύναμη, επειδή δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες μνημονικές εντυπώσεις. Η Κίνα επενδύει στη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου και ανακαλύπτει ότι η μουσική μπορεί, χωρίς να το αντιληφθούμε, να καθοδηγεί ακόμη και τις κινήσεις του σώματός μας.

Δες γιατί ένα τραγούδι μπορεί να σε κερδίσει μέσα σε δευτερόλεπτα!