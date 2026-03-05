Τι συνέβαινε στην Ελλάδα την τελευταία φορά που ο Ηρακλής βρισκόταν στην Superleague

Ο Ηρακλής και ολόκληρη η Θεσσαλονίκη ζουν στιγμές ενθουσιασμού τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο «Γηραιός» επέστρεψε στη Stoiximan Super League έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, κερδίζοντας με 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας εκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική, «σφράγισε» και μαθηματικά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, δικαιώνοντας την πολυετή αναμονή των φίλων της.

Οταν η αποστολή επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη στο Ιβανώφειο επικράτησε πανικός, καθώς χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί, κλείνοντας την οδό Αγίου Δημητρίου στο σημείο του γηπέδου. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, οι φίλαθλοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές του Βορείου ομίλου της Super League 2, άναψαν πυρσούς και γιόρτασαν μαζί με τους παίκτες, μετατρέποντας τη νύχτα σε γιορτή.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής σεζόν αλλά και ο μεγάλος... ήρωας στην Καρδίτσα, ο Κριστιάν Κούστα σε συνεντευξη του μιλησε για το πώς έζησε τη φετινή σεζόν με τον Γηραιό, το «χρυσό» γκολ του απέναντι στην Αναγέννηση, τον κόσμο αλλά και τι διαφορετικό είχε φέτος η ομάδα και κατάφερε στο τέλος να κόψει το νήμα για την πολυπόθητη άνοδο. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να δούμε πώς ήταν την τελευταία χρονιά που η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι συνέβαινε τότε στην Ελλάδα;

Πώς ήταν η Ελλάδα την τελευταία φορά που ο Ηρακλής ήταν στα «σαλόνια»

Την τελευταία φορά που ο «Γηραιός» αγωνιζόταν στην κορυφαία κατηγορία (σεζόν 2016-17), η Ελλάδα βρισκόταν ακόμη στην καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της μεταπολεμικής ιστορίας της. Από τότε μέχρι σήμερα, η χώρα πέρασε από την επίσημη έξοδο από τα μνημόνια, την πανδημία COVID-19, μία εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη, αλλά και τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία που γνώρισε ποτέ. Ένα χρονικό που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά.



Ας βάλουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Γυρίζουμε αρχικά, πίσω στο 2016. Πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, η χώρα βρισκόταν ακόμη βαθιά μέσα στα μνημόνια και η λέξη «αξιολόγηση» κυριαρχούσε στα δελτία ειδήσεων. Τα capital controls δεν είχαν ακόμη αρθεί, η οικονομία προσπαθούσε να σταθεί όρθια μετά το δημοψήφισμα του 2015 και η κοινωνία ζούσε σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς ήταν η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016. Το κλείσιμο του Βαλκανικού Δρόμου και επιστροφή προσφύγων στην Τουρκία. Η Ελλάδα έπαψε να είναι «διάδρομος» και έγινε «αποθήκη» και πάνω από 60.000 πρόσφυγες εγκλωβίστηκαν στα νησιά και στην ενδοχώρα. Η οικονομία παρέμενε σε βαθιά ύφεση. Το ΑΕΠ το 2016 ήταν ουσιαστικά στάσιμο, ενώ το 2017 άρχισε δειλά να ανακάμπτει. Η ανεργία παρέμενε στο 23-24%, με τους νέους να ξεπερνούν το 45%.

Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία είχε μόλις εκλέξει νέο πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι συζητήσεις για εκλογές ήταν μόνιμες, ενώ η χώρα προσπαθούσε να πείσει ότι γυρίζει σελίδα, χωρίς όμως να έχει αφήσει πίσω της το βάρος της κρίσης.

Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού και ο υποβιβασμός του Ηρακλή

Το 2017, ο Ηρακλής μόλις είχε ολοκληρώσει τη σεζόν στη Super League και είχε καταφέρει αγωνιστικά να παραμείνει στην κατηγορία με ένα εντυπωσιακό σερί στο φινάλε. Όμως λίγες μέρες μετά, στις 23 Ιουνίου, το Δ.Σ. της Super League αποφάσισε τον διοικητικό υποβιβασμό του. Ο λόγος; Μη αδειοδότηση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σε παίκτες, εφορία και ΙΚΑ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επικύρωσε την απόφαση και ο «Γηραιός» έπεσε στη Football League. Ήταν η συμβολική στιγμή που έκλεισε μια εποχή για τον Ηρακλή.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός υπό τον Τάκη Λεμονή, κατέκτησε το 7ο σερί τίτλο του. Η ΑΕΚ έπαιζε στο ΟΑΚΑ και είχε επιστρέψει δυναμικά μετά τη δική της περιπέτεια στις χαμηλές κατηγορίες. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ισορροπήσει σε οικονομικές δυσκολίες, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ το ελληνικό ποδόσφαιρο βρισκόταν διαρκώς στο μικροσκόπιο της FIFA και της UEFA για θέματα διοίκησης και διαιτησίας.

Η Super League δεν είχε VAR και το ελληνικό ποδόσφαιρο βρισκόταν σε μεταβατική φάση. Και ο Ηρακλής πάλευε με διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που τελικά τον οδήγησαν εκτός κατηγορίας.

Τι άλλαξε

Εκείνη την εποχή, το TikTok δεν υπήρχε, το Instagram δεν είχε reels. Τα stories στο Instagram μόλις είχαν ξεκινήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ. Το Brexit μόλις είχε ψηφιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρώπη συζητούσε έντονα για το προσφυγικό.

Οπως καταλαβαίνει κανείς, από τη μέρα που ο Ηρακλής αποχαιρέτησε κατηγορία, άλλαξαν πολλά. Μεσολάβησε η πανδημία του COVID-19. Μια υγειονομική κρίση που πάγωσε τα πάντα: άδεια γήπεδα, πρωταθλήματα που διακόπηκαν, κοινωνίες σε καραντίνα. Τα lockdown έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας, η λέξη «απαγόρευση» απέκτησε νέο νόημα και το ποδόσφαιρο επέστρεψε για μήνες χωρίς κόσμο, σε ένα σκηνικό πρωτόγνωρο.

Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση, με την ακρίβεια να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και ο πόλεμος στην Ουκρανία που άλλαξε τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη, επηρεάζοντας οικονομία, αγορές και ψυχολογία. Παράλληλα, η τεχνολογία έκανε άλμα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε δυναμικά στην καθημερινότητα.

Και φυσικά, το ελληνικό ποδόσφαιρο αναδιαμορφώθηκε. Μπήκε το VAR, το ημιαυτόματο offside, χτίστηκαν νέα γήπεδα, άλλαξαν οι ισορροπίες. Η Super League του σήμερα δεν θυμίζει σε πολλά εκείνη του 2017. Τότε, ήταν η τελευταία σεζόν που ο Ηρακλής έπαιζε στα «σαλόνια». Εννέα χρόνια μετά, ο «Γηραιός» επιστρέφει. Και η Ελλάδα έχει αλλάξει, αλλά εκείνη η σεζόν θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό των οπαδών των «κυανολεύκων» και όχι μόνο...

