Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές τη φετινή Black Friday

Tο 87,9% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν σε πρόσφατη έρευνα της Klarna δήλωσε ότι θα κάνει αγορές στην περίοδο της Black Friday, και αναμένεται να αγοράσουν κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας. Η έρευνα της ψηφιακής τράπεζας και πάροχος ευέλικτων πληρωμών Klarna που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, σχετικά με τις αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών εν όψει της Black Friday και διεξήχθη τον Νοέμβριο 2025 σε δείγμα 1.000 καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών.

Στην έρευνα το 37,7% δήλωσε ότι φέτος θα αγοράσει είδη ένδυσης, ενώ το 35,3% σκοπεύει να επενδύσει σε προϊόντα τεχνολογίας, γεγονός που ήταν αναμενόμενο καθώς και πέρυσι οι δύο κατηγορίες μόδας και τεχνολογίας κατείχαν τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρ’ όλο που η κατηγορία τεχνολογία πέρυσι είχε το υψηλότερο ποσοστό (38,2%). Μία μεγάλη μερίδα ερωτηθέντων θα αξιοποιήσει τις προσφορές και εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα (22,7%), ενώ το 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού. Το 25,5% έχει σκοπό να κάνει αγορές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα αγοράσει (η έρευνα ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν την Black Friday).

Η τάση των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις online αγορές επιβεβαιώνεται και στην Black Friday. Σχεδόν 6 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν ότι θα κάνουν αναζήτηση και θα αγοράσουν προϊόντα online (58%), με την επιλογή αυτή να παίρνει τις περισσότερες απαντήσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μόνο το 16,8% θα αναζητήσει προϊόντα και θα τα αγοράσει στο κατάστημα.

Πόσα σχεδιάζουν να ξοδέψουν για τις αγορές της Black Friday φέτος;

Σχετικά με το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν, το 31,1% σκοπεύει να ξοδέψει 101-250€, το 26,3% 51-100€, και μόλις το 19% θα δαπανήσει 251-500€. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 41,2% δήλωσε ότι θα ελέγξει τις τιμές πριν από τις εκπτώσεις της Black Friday για να βεβαιωθεί ότι θα ωφεληθεί πραγματικά από τις προσφορές, και το 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί στον προϋπολογισμό των αγορών τους σε αυτή την περίοδο προσφορών και εκπτώσεων. Επιπλέον, το 25,3% εξακολουθεί να αμφισβητεί τη γνησιότητα των εκπτώσεων της Black Friday, ποσοστό που εμφανίζει μια ήπια υποχώρηση σε σχέση με πέρσι (32%), υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί αλλά λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές.

Τέλος, για τις αγορές τους οι καταναλωτές θα επιλέξουν να πληρώσουν με χρεωστική κάρτα (54,9%), πιστωτική κάρτα (19,9%), και μετρητά (18,9%). Η δυναμική των ευέλικτων, άτοκων επιλογών πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου Buy Now, Pay Later) έχει σημειώσει άνοδο, καθώς το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν ευέλικτους τρόπους πληρωμών αυξήθηκε κατά 28,89% σε σχέση με πέρυσι. Η συνεχής αυτή στροφή των καταναλωτών προς τις ευέλικτες επιλογές πληρωμής αντανακλά την αυξανόμενη προτίμησή τους στις ευέλικτες, άτοκες λύσεις της Klarna, με τις οποίες μπορούν με ασφάλεια να επιλέξουν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις, σε 30 ημέρες ή να εξοφλήσουν πλήρως όλο το ποσό. Με τις υπηρεσίες της, η Klarna βοηθά τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday με μεγαλύτερη ευελιξία.