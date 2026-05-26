Τι θα γίνει με το Fuel Pass - Αποφασίζεται εάν θα δοθεί παράταση

Τις επόμενες ώρες «κληρώνει» στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Υπουργείο Οικονομικών για τυχόν παράταση της επιδότησης κατά 20 λεπτά στην αντλία για το diesel κίνησης, αλλά και για το fuel pass, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να σταθμίσουν τα επόμενα 24ώρα για το κατά πόσον είναι σκόπιμο και επιβεβλημένο να επιμηκυνθεί η ισχύς των προαναφερθέντων μέτρων στήριξης, πέραν του Μαίου.

Όπως επισημαίνει στη στήλη ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, στο οικονομικό επιτελείο λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι παράμετροι, όπως η προοπτική μιας συμφωνίας για μία δίμηνη, δοκιμαστικού χαρακτήρα εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, εξέλιξη, που εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας σοβαρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ήδη από χθες, η τιμή του μπρεντ έχει υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι φθάνοντας και τα 95 δολάρια, κάτι, που υποδηλώνει ότι οι αγορές συνεκτιμούν ως πιθανή πλέον την εκδοχή μιας μακρόσυρτης, πλην όμως ρεαλιστικής, προσπάθειας για διπλωματική εκτόνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσωπο, που γνωρίζει το κυβερνητικό παρασκήνιο, εκτιμά ότι το σενάριο της παράτασης της επιδότησης στο diesel κίνησης τουλάχιστον για τον Ιούνιο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Η ίδια πηγή διευκρινίζει, ωστόσο, ότι στο τραπέζι των κυβερνητικών συσκέψεων έχει πέσει και η εκδοχή μιας μικρότερης επιδότησης από τα 20 λεπτά το λίτρο, που ισχύει σήμερα.

Έτερο κυβερνητικό στέλεχος προιδεάζει ότι τυχόν παράταση του fuel pass για το μήνα Ιούνιο δεν θα πρέπει να θεωρείται η επικρατέστερη εξέλιξη, ωστόσο, τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν τις επόμενες ώρες καθώς σε αντίθεση με την τιμή του diesel κίνησης, η αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης έχει πάρει εσχάτως την ανιούσα. Υπ αυτό το πρίσμα, δεν αποκλείεται η εκ νέου ενεργοποίηση του fuel pass σε δευτερεύοντα χρόνο και εφ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τις εξελίξεις.