Θα πεθάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2027 στα 74 του χρόνια; Θα μπορούσε ο θάνατός του να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την έναρξη μιας άλλης πολεμικής σύρραξης, αυτή τη φορά στην Εσθονία έως το 2030; Αυτό είναι το σενάριο που έχει εκπονήσει και επεξεργάζεται ο ευρωπαϊκός βραχίονας του ινστιτούτου μελετών της αμερικανικής δεξαμενής Rand που από το έτος ίδρυσής της στην Καλιφόρνια το 1948 ειδικεύεται σε μελέτες και αναλύσεις χάραξης πολιτικής για τομείς όπως η άμυνα και η εθνική ασφάλεια.

Σε μια έκθεση σχεδόν 50 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου και υπογράφει ο επικεφαλής του παραρτήματος ΄Αμυνας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης Τζέιμς Μπλακ αναλύονται οι κατακλυσμιαίες συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει ο θάνατος του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Παρά το ότι δεν αποτελεί πρόβλεψη, η έκθεση αναφέρεται στις καταστάσεις με τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρίσκονταν πιθανά αντιμέτωπες «εάν η στρατηγική αποτροπής αποτύχει (…) ή εάν μία κρίση ακούσια κλιμακωθεί σε μεγάλης κλίμακας σύρραξη». Ειδικά, με δεδομένες τις «προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων που κάνουν λόγο για υπαρκτή απειλή πολέμου στην Ευρώπη μέχρι το 2030», τονίζεται.

Ειρήνη στην Ουκρανία τον Απρίλιο του 2027

Το υποθετικό σενάριο του Rand ξεκινά με τον θάνατο του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιανουάριο του 2027 από φυσικά αίτια. ΄Ενας αγώνας δρόμου για την διαδοχή του ξεκινά άμεσα στα ανώτατα ρωσικά κλιμάκια της εξουσίας. Η FSB, η υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών, όπου εκπαιδεύθηκε και διαμορφώθηκε η προσωπικότητα του Πούτιν, επικρατεί και διορίζει έναν στρατηγό στο Κρεμλίνο. Αποδυναμωμένος από την ξαφνική απώλεια του προέδρου και το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, ο νέος ηγέτης εστιάζει στην διατήρηση της εξουσίας και την διασφάλιση της υποστήριξης του ρωσικού λαού.

Ένα από τα πρώτα μέτρα είναι η λήξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ο νέος πρόεδρος συμφωνεί τον Απρίλιο του 2027 σε κατάπαυση πυρός ύστερα από διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων της Δύσης. Οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν και οι εχθροπραξίες σταματούν τελικά τον Ιούλιο στην ίδια γραμμή μετώπου, με το 20% του ουκρανικού εδάφους να παραμένει κατεχόμενο από την Ρωσία.

Υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη το 2028

Εξαιτίας των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του πολέμου, οι εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας είναι μεγάλες. Πιεζόμενος από τον στρατό που επιμένει στη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος διατάσσει εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων εναντίον των χωρών μελών της Συμμαχίας τον Ιανουάριο του 2028. Οι επιθέσεις είναι πολλαπλές και στοχεύουν όλους τους τομείς: βιομηχανία, ΜΜΕ και παραπληροφόρηση, ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Ενώ αυτές οι απειλές αποδίδονται ευθέως στην Ρωσία στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, εκείνες της Δύσης είναι πιο επιφυλακτικές. Η Γηραιά ΄Ηπειρος αναγνωρίζει την ανάγκη αντίστασης και προστασίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού αλλά η πρόοδος στην λήψη αποφάσεων είναι αργή, ασύμμετρη και ασυντόνιστη, τονίζεται στην έκθεση.

Απόσυρση του αμερικανικού στρατού από την Ευρώπη το 2029

Στις 6 Ιουνίου 2029, μια κρίση στη Νότια Αμερική πυροδοτεί ένα κύμα βίας που εξαπλώνεται παντού. Τα αμερικανικά στρατεύματα αποσύρονται σταδιακά από την Ευρώπη και συγκεντρώνονται στην αμερικανική ήπειρο αλλά και την περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού λόγω εντάσεων με την Κίνα. Υπό την πίεση των εχθρικών προς το ΝΑΤΟ ενόπλων δυνάμεων, ο Ρώσος πρόεδρος εκμεταλλεύεται την απόσυρση των Αμερικανών και εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις στα κράτη της Βαλτικής, εστιάζοντας στις περιοχές με ρωσικούς ή ρωσόφωνους πληθυσμούς. Απώτερος σκοπός να αποδείξει πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν έχει ούτε την ενότητα ούτε τη βούληση να υπερασπιστεί την ανατολική Ευρώπη και πως το ΄Αρθρο 5 –που καλεί σε συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε κάποιο από τα 32 μέλη της Συμμαχίας- είναι δύσκολο να περάσει από την θεωρία στην πράξη.

Πόλεμος στην Εσθονία και την Ευρώπη

Τον Μάιο του 2030, γίνεται το αποφασιστικό βήμα. Όπως έγινε στην Κριμαία το 2014 και στο Ντονμπάς το 2022, η Ρωσία χρησιμοποιεί την ρωσόφωνη κοινότητα της Νάρβα στην Εσθονία για να υποκινήσει διαδηλώσεις εναντίον των αρχών. Η Νάρβα, στα σύνορα με την Ρωσία, έχει περίπου 60.000 κατοίκους εκ των οποίων το 90% είναι ρωσόφωνοι. Εξίσου σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού με όσους έχουν εσθονική υπηκοότητα είναι και εκείνοι που έχουν ρωσική. Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται πως το Ταλίν δεν είναι σε θέση να προστατέψει τον ρωσόφωνο πληθυσμό και στέλνει στρατό για να καταλάβει τη Νάρβα και τις γύρω περιοχές. Η Μόσχα ελπίζει πως οι δυτικές κυβερνήσεις θα υποχωρήσουν. Το ΝΑΤΟ, ωστόσο, συντάσσεται με την Εσθονία και, επικαλούμενο το ΄Αρθρο 5, εμπλέκει την πλειοψηφία των μελών του σε στρατιωτική επιχείρηση. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως τον Οκτώβριο του 2030.

Η ασφάλεια της Ευρώπης σε εκκρεμότητα

Το ΝΑΤΟ σύρεται σε έναν κοστοβόρο πόλεμο αλλά καταφέρνει να εμποδίσει την Ρωσία να κερδίσει μια εύκολη νίκη. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις εξαιτίας των πολιτικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την αποτυχία να κερδηθεί γρήγορα η επίθεση στην Εσθονία. Κηρύσσει την αποστολή προστασίας των ρωσόφωνων επιτυχή με τη Νάρβα και το μεγαλύτερο τμήμα της εσθονικής επαρχίας ΄Ιντα Βίρου να περνούν σε ρωσικό έλεγχο. Όπως συμβαίνει σήμερα με την Ουκρανία, οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία είναι αδιέξοδες. «Ενώπιον της προοπτικής μιας νέας σύρραξης σε τέλμα και μιας αποσταθεροποιημένης Ευρώπης, η αξιοπιστία του ΝΑΤΟ κλονίζεται με αποτέλεσμα ένα αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον. Το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας παραμένει σε εκκρεμότητα», συνοψίζει η έκθεση.

Με αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το υποθετικό ζοφερό σενάριο της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης. Η έκθεση περιλαμβάνει 12 παραρτήματα με λεπτομέρειες όπου οι συντάκτες αναλύουν την ένταση των κινδύνων και τις πιθανές λύσεις στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της ρωσικής απειλής.