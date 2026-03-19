Τι θα συμβεί σε νοικοκυριά και έσοδα αν κλείσουν τα πρατήρια – Κρίσιμη συνάντηση με την κυβέρνηση

Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει ο κλάδος των πρατηριούχων, με φόντο τη βενζίνη που φλερτάρει με τα 2 ευρώ και τα περιθώρια κέρδους να «εξαφανίζονται».

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε χθες (18/3), έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της, βάζοντας στο επίκεντρο το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο – όπως καταγγέλλει – μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 καθιστά τα πρατήρια μη βιώσιμα.



Η απόφαση που ελήφθη ήταν ομόφωνη και καθαρή: κινητοποιήσεις του κλάδου, με την έναρξή τους να κρίνεται από την σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματά της. Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς περιστροφές: ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του.

Η βενζίνη «καρφωμένη» στα 2 ευρώ και η πίεση γίνεται ασφυκτική

Η συγκυρία μόνο ουδέτερη δεν είναι. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεασμένες από τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης πλησιάζει εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο.

Για τον καταναλωτή το πρόβλημα είναι απλό: πόσο πληρώνει στην αντλία Για την αγορά, όμως, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο – και πολύ πιο επικίνδυνο.

Πίσω από την τελική τιμή, εκτυλίσσεται μια αλυσίδα πιέσεων που ξεκινά από το κόστος προμήθειας και καταλήγει στο ταμείο του πρατηρίου.

Πλαφόν: το «φρένο» που έγινε θηλιά

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που θεσπίστηκε για να συγκρατήσει φαινόμενα αισχροκέρδειας, λειτουργεί πλέον ως μηχανισμός πίεσης.

Στην πράξη:

περίπου 5 λεπτά/λίτρο στην εμπορία

περίπου 10–12 λεπτά/λίτρο στα πρατήρια

Αυτό είναι όλο το περιθώριο για να καλυφθούν λειτουργικά κόστη, μισθοί, ενέργεια και – θεωρητικά – κέρδος.

Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Όταν το κόστος ανεβαίνει, οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά το περιθώριο μένει «παγωμένο».

Με απλά λόγια, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου:

πληρώνουν περισσότερα για να αγοράσουν καύσιμο

πουλάνε ακριβότερα

αλλά δεν κερδίζουν περισσότερα

Αντίθετα, συχνά κερδίζουν λιγότερα.

Η αγορά σε «διπλή μέγγενη»

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πλαφόν. Είναι ο συνδυασμός:

υψηλό κόστος καυσίμων

μειωμένη κατανάλωση

περιορισμένα περιθώρια

Τα πρατήρια βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου δεν έχουν καμία ευελιξία. Ούτε να απορροφήσουν αυξήσεις, ούτε να μετακυλίσουν πλήρως το κόστος. Για τα μικρότερα πρατήρια, αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ απλό, θέμα επιβίωσης.

Από τη Λέσβο στο ενδεχόμενο ντόμινο

Το πρόσφατο «λουκέτο» επ’ αόριστον σε πρατήρια στη Λέσβο δεν ήταν μια τοπική ιδιαιτερότητα. Ήταν προειδοποιητική βολή.



Σε νησιωτικές αγορές:

το κόστος μεταφοράς είναι υψηλότερο

οι εναλλακτικές λιγότερες

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή διαταραχή μπορεί να προκαλέσει:

ελλείψεις

πανικό

απορρύθμιση της αγοράς

Η Λέσβος λειτουργεί ήδη ως «καθρέφτης» για το τι μπορεί να ακολουθήσει αν η κατάσταση ξεφύγει.

Τι σημαίνει στην πράξη μια απεργία πρατηρίων

Αν οι κινητοποιήσεις γενικευτούν, οι επιπτώσεις δεν θα αργήσουν να φανούν:

Πρώτες ημέρες

ουρές στα πρατήρια

panic buying

τοπικές ελλείψεις

Μέσα στην εβδομάδα

προβλήματα σε μεταφορές και logistics

καθυστερήσεις στην τροφοδοσία αγοράς

μεγαλύτερη πίεση σε νησιά

Μετά από 7–10 ημέρες

επηρεαζόμενη αγορά: 150–180 εκατ. ευρώ

συνολική απώλεια δραστηριότητας: 300–500 εκατ. ευρώ

επίδραση στο ΑΕΠ: έως 0,25%

Τα καύσιμα είναι η «αόρατη ραχοκοκαλιά» της οικονομίας. Όταν μπλοκάρουν, μπλοκάρουν όλα.

Το «χτύπημα» σε κράτος και νοικοκυριά

Η κρίση δεν σταματά στην αντλία.

Δημόσια έσοδα

Με το 55%–60% της τιμής να είναι φόροι:

απώλεια 8–10 εκατ. ευρώ ημερησίως

Νοικοκυριά

Για ένα μέσο νοικοκυριό:

πιθανή αύξηση +10 έως +15 λεπτά/λίτρο μετά την κρίση

επιβάρυνση 8–15 ευρώ/μήνα

Και αυτά είναι τα «λογιστικά». Το πραγματικό κόστος περνά σε όλα: τρόφιμα, μετακινήσεις, υπηρεσίες.

Το δίλημμα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα κλασικό – και σκληρό – δίλημμα: Διατηρεί το πλαφόν και κρατά χαμηλότερες τιμές ή το χαλαρώνει και δίνει ανάσα στην αγορά. Στην πρώτη περίπτωση πιέζεται ο κλάδος. Στη δεύτερη πιέζεται ο καταναλωτής. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Υπάρχει μόνο επιλογή κόστους.

Το κρίσιμο ραντεβού και η επόμενη μέρα

Η σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης αναμένεται να κρίνει πολλά. Αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων παύει να είναι απλώς απειλή και γίνεται πραγματικό σενάριο. Προς το παρόν, ένα καθολικό «μπλακ άουτ» στην αγορά καυσίμων παραμένει χαμηλής έως μέτριας πιθανότητας. Όμως η ένταση ανεβαίνει – και όταν η αγορά πιέζεται τόσο, η γραμμή ανάμεσα στο «δεν γίνεται» και στο «έγινε» είναι πιο λεπτή απ’ όσο φαίνεται.