Τι θα συνέβαινε στα πρώτα 30 λεπτά αν η Ρωσία έκανε πυρηνική επίθεση στις ΗΠΑ

Ανησυχία επικρατεί σε ολόκληρο τον πλανήτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με πολλούς να είναι εκείνοι που ετοιμάζονται για τα χειρότερα. Ενώ όμως αρκετοί φοβούνται μία ενδεχόμενη κλιμάκωση σε ευρύτερο πόλεμο, επανέρχεται στο προσκήνιο και ένα ερώτημα που τρομάζει: Πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ο κόσμος σε μια ευρεία σύρραξη, έχοντας στο επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα...

Τα πυρηνικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί μόλις δύο φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας – και στις δύο περιπτώσεις από τις ΗΠΑ, με τις ρίψεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι τον Αύγουστο του 1945. Η κλίμακα της καταστροφής και το σοκ που ακολούθησε, θεωρείται ότι λειτούργησαν αποτρεπτικά τις επόμενες δεκαετίες, καθώς κανένα άλλο κράτος δεν τόλμησε να επαναλάβει κάτι αντίστοιχο.

Παράλληλα, η διάδοση πυρηνικών οπλοστασίων σε μεγάλες δυνάμεις ενίσχυσε τη, γνωστή και ως, «ισορροπία τρόμου». Η βεβαιότητα αντιποίνων και η λογική της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής κάνουν, θεωρητικά, την πραγματική χρήση τους ένα σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του κόσμου όπως τον ξέρουμε.

Όμως, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται, αυξάνεται και η δημόσια συζήτηση για το τι θα σήμαινε στην πράξη ένα πυρηνικό χτύπημα – και ειδικά ένα σενάριο επίθεσης κατά των ΗΠΑ από μία ανταγωνιστική δύναμη όπως η Ρωσία.

Τα πρώτα λεπτά: Εντοπισμός και «αντίποινα»

Σε ένα τέτοιο σενάριο, το πρώτο δεδομένο είναι ο χρόνος. Σύμφωνα με τη λογική της πυρηνικής αποτροπής, η εκτόξευση θα μπορούσε να εντοπιστεί πολύ γρήγορα από δορυφορικά και έγκαιρα προειδοποιητικά συστήματα. Αυτό θα σήμαινε ότι μέσα σε ελάχιστα λεπτά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ θα έπρεπε να αποφασίσει αν –και πώς– θα απαντήσει.

Ο διαθέσιμος χρόνος λήψης απόφασης, όπως συχνά περιγράφεται σε αναλύσεις για την πυρηνική αποτροπή, θα μπορούσε να είναι της τάξης των 10–15 λεπτών προτού τα εισερχόμενα πλήγματα φτάσουν σε στόχους.

Η «ομπρέλα» αντιπυραυλικής άμυνας – και γιατί δεν θεωρείται πανάκεια

Στο πολιτικό πεδίο -κυρίως από τα χείλη του Ντόναλντ Τραμπ- έχει συζητηθεί κατά καιρούς η ιδέα ενός εξαιρετικά φιλόδοξου αντιπυραυλικού «θόλου» τύπου «Golden Dome». Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης, πολλοί ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο μια τέτοια αρχιτεκτονική θα μπορούσε να προσφέρει πλήρη προστασία απέναντι σε μαζική πυρηνική επίθεση.

Μάλιστα, αν και το ένστικτο πολλών είναι ότι στόχος θα ήταν μεγάλα αστικά κέντρα (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λος Άντζελες), αρκετές αναλύσεις θεωρούν πιθανό να στοχοποιούνταν κυρίως σημεία στρατηγικής σημασίας: πυρηνικές υποδομές, εγκαταστάσεις διοίκησης, κρίσιμες ενεργειακές/βιομηχανικές αλυσίδες ή περιοχές με σιλό και βάσεις.

Το ανθρώπινο κόστος: Άμεσες απώλειες και ραδιενέργεια

Οι πρώτες συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Τεράστιες απώλειες από το ωστικό κύμα και τη θερμική ακτινοβολία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθούσε η «δεύτερη φάση» της κρίσης – η έκθεση σε ραδιενέργεια και η κατάρρευση υπηρεσιών υγείας, υποδομών και δικτύων.

Σε προσομοίωση που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Princeton, για παράδειγμα, γίνεται λόγος για 91,5 εκατομμύρια θύματα (!) μέσα σε λίγες ώρες (34,1 εκατ. νεκρούς και 57,4 εκατ. τραυματίες) σε σενάρια ταχείας κλιμάκωσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων.

«Μετά την έκρηξη»: Από την πείνα μέχρι την κοινωνική κατάρρευση

Ακόμα κι αν κάποιος επιβιώσει από το αρχικό πλήγμα, η καθημερινότητα θα άλλαζε ριζικά. Μπλακ άουτ, διαλυμένες αλυσίδες εφοδιασμού, προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό νερό και τρόφιμα και περιορισμένη λειτουργία κρατικών δομών.

Σε παράλληλες μελέτες για τις έμμεσες συνέπειες πυρηνικών συγκρούσεων, έχει επισημανθεί ότι ακόμα και «περιορισμένα» πυρηνικά σενάρια μπορούν να οδηγήσουν σε εκτεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια λόγω κλιματικών επιπτώσεων και αναταράξεων στην αγροτική παραγωγή και το εμπόριο.

Σε έκθεση της IPPNW, αναφέρεται ενδεικτικά ότι 1,3 δισ. άνθρωποι στην Κίνα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια» σε ένα τέτοιο σενάριο.

Την ίδια ώρα, σε τέτοιες κρίσεις, συχνά αναφέρεται πως άτομα με πρόσβαση σε ειδικά σχεδιασμένα καταφύγια θα επιχειρούσαν να απομονωθούν. Ακόμη κι έτσι, η παραμονή σε προστατευμένους χώρους δεν θα ήταν «λύση», αλλά αναμονή με αβέβαιη διάρκεια, καθώς οι εξωτερικές συνθήκες θα παρέμεναν επικίνδυνες και η κοινωνία πιθανότατα αποδιοργανωμένη.

Είναι ρεαλιστικό αυτό το σενάριο;

Παρά τα τρομακτικά σενάρια, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων παραμένει χαμηλή ακριβώς επειδή η χρήση τους «εγγυάται» την ανταπόδοση και το χάος σε παγκόσμια κλίμακα.

Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο εμπόδιο για ένα πυρηνικό χτύπημα είναι πως δύσκολα μπορεί να υπάρξει «νικητής». Μόνο αλυσιδωτές καταστροφές και ένας μεγάλος ηττημένος... ολόκληρη η ανθρωπότητα.