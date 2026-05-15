Τι θα βλέπουν οι τηλεθεατές στις χώρες που μποϊκοτάρουν την Eurovision λόγω Ισραήλ

Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα που μποϊκοτάρουν τον τελικό της Eurovision με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ θα προσφέρουν αντ’ αυτού στους τηλεθεατές τους μια επανάληψη της σειράς «Father Ted», ένα εναλλακτικό μουσικό σόου με τον Ισπανό τραγουδιστή Ραφαέλ ή ντοκιμαντέρ για τη Γάζα.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού που συγκέντρωσε 166 εκατ. τηλεθεατές το 2025 βρίσκεται σε κρίση λόγω της σύγκρουσης του Ισραήλ στη Γάζα, με τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία να μην συμμετέχουν φέτος σε αυτόν.

Ο διαγωνιζόμενος από το Ισραήλ Νόαμ Μπετάν δήλωσε ότι έγινε δεκτός με γιουχαΐσματα από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές όταν τραγουδούσε στον ημιτελικό την Τρίτης στη Βιένη, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που λαμβάνουν μέρος καταβάλλουν τέλη συμμετοχής, επιλέγουν διαγωνιζόμενο από τη χώρα τους και μεταδίδουν την ψηφοφορία για τον διαγωνισμό, που συνήθως είναι μια γιορτή της μουσικής ποπ και της πoλυπολιτισμικότητας της Ευρώπης και τώρα βρίσκεται στον 70ο του χρόνο.

Κωμική σειρά θα παίξει η Ιρλανδία

Το ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα επεισόδιο από την κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990 «Father Ted» στην οποία ένας κακότυχος καθολικός ιερέας και ένας συνάδελφός του επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν στην Ιρλανδία στη Eurovision με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα κερδίσει ξανά και δεν θα αναγκαστεί να επωμιστεί το κόστος της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Η Ιρλανδία κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1990.

Η απόφαση του RTE να μεταδώσει το επεισόδιο επικρίθηκε σφοδρά από έναν από τους δημιουργούς της σειράς. Ο Γκράχαμ Λίνεχαμ, επικριτής της φιλοπαλαιστινιακής στάσης της Ιρλανδίας, δήλωσε μέσω Χ ότι του προκαλεί αποστροφή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το επεισόδιο και κατηγόρησε το RTE για αντισημιτισμό. Εκπρόσωπος του RTE αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Οι περισσότεροι φαν της Eurovision στην Ιρλανδία θα μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό στο δίκτυο του BBC, καθώς τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια είναι ευρέως διαθέσιμα στη χώρα.

Εναλλακτικές εκπομπές

Οι τηλεθεατές στην Ισπανία θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εναλλακτικό σόου με Ισπανούς μουσικούς όπως οι πρώην φιναλίστ της Eurovision Σανέλ και Ραφαέλ.

Η διευθύντρια περιεχομένου του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου TVE Άνα Μαρία Μπόρδας δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα μεταδοθεί ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας του ΟΗΕ για την Ειρηνική Συμβίωση.

Το σλοβενικό δίκτυο RTV θα μεταδώσει σειρά ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση στη Γάζα με τίτλο «Φωνές της Παλαιστίνης», δήλωσε η Νατάλια Γκόρτσακ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό παρόλο που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

«Θα το μεταδώσουμε με ισλανδικό σχολιασμό. Συνεχίζει να είναι δημοφιλές πρόγραμμα στην Ισλανδία, και μεταδίδεται εδώ για πολύ καιρό, και όταν συμμετέχουμε και όταν όχι», δήλωσε εκπρόσωπος του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RUV.

Το ολλανδικό δίκτυο δήλωσε ότι είναι καθήκον του να καταστήσει σημαντικά γεγονότα διαθέσιμα στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Κάποιοι έχουν δηλώσει ότι η απόφαση να μεταδοθεί το σόου υπονομεύει το μποϊκοτάζ.

Ακόμα και σε χώρες που συμμετέχουν, αυτοί που είναι αντίθετοι στην παρουσία του Ισραήλ πραγματοποιούν τις δικές τους διαδηλώσεις.

Στο Βέλγιο, οι διοργανωτές ενός εναλλακτικού φεστιβάλ που μαγνητοσκοπήθηκε αυτή την εβδομάδα ενθαρρύνουν τον κόσμο να δει τη δική τους εκδήλωση αντί της Eurovision.

Το βελγικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε ότι τα ποσοστά τηλεθέασης για τους ημιτελικούς της Eurovision ήταν μειωμένα κατά το ήμισυ σε σχέση με πέρυσι, κάτι που απέδωσαν εν μέρει στη συμμετοχή του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, που διοργανώνει την εκδήλωση, δεν έχει σχολιάσει άμεσα το μποϊκοτάζ αλλά έχει τονίσει ότι σκοπός του διαγωνισμού είναι να μην έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.