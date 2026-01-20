Τι τρώμε τελικά; Έρευνα αποκαλύπτει εκτεταμένη νοθεία σε ελληνικά γιαούρτια και τυριά

Από τα πιο βασικά τρόφιμα στην ελληνική αγορά μέχρι προϊόντα που βρίσκεις καθημερινά στο τραπέζι σου, η ποιότητα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών θέτει σοβαρό ερώτημα αξιοπιστίας. Επιστήμονες, χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους DNA, διαπίστωσαν ότι ένα μεγάλο μέρος προϊόντων που πωλούνται ως «αιγοπρόβεια» περιέχει στην πραγματικότητα αποδεδειγμένα DNA αγελάδας, χωρίς να το αναφέρει η ετικέτα. Τα ευρήματα προκαλούν αναταραχή στον αγροτικό κόσμο, εγείρουν θέματα νοθείας και καταναλωτικής παραπλάνησης και ανοίγουν συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τι αποκάλυψε η επιστημονική έρευνα

Μια πρωτοποριακή ελληνική μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύθηκε στο Food Control εξέτασε συνολικά 74 προϊόντα από την ελληνική αγορά, γιαούρτια, τυριά και άλλα γαλακτοκομικά , για να διαπιστώσει αν όντως περιέχουν το είδος γάλακτος που αναφέρει η ετικέτα τους.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια στεγνή μέθοδο PCR ανίχνευσης DNA με πολύ υψηλή ευαισθησία (μπορεί να εντοπίσει έως και 1% DNA αγελάδας στο γιαούρτι και 5% στα τυριά). Αυτή η τεχνική επιτρέπει τη διάκριση ανάμεσα στο DNA αιγοπρόβειου και αγελαδινου γάλακτος, ακόμη και όταν οι αναλογίες είναι πολύ μικρές.

Τα «καμπανάκια» που χτύπησαν

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά και ανησυχητικά:

Γιαούρτια κατσικίσιου γάλακτος: Σχεδόν το 40% περιείχε DNA αγελάδας, κάτι που σημαίνει πιθανή νοθεία ή/και λάθος σήμανση.

Τυριά: Και εδώ, ένα 40% των προϊόντων που διαφημίζονταν ως αιγοπρόβεια είχε στην πραγματικότητα μίγμα DNA, δείγμα ότι περιέχεται και αγελαδινό.

Φέτα: Μόνο 7 στα 17 δείγματα φέτας από αυτά που διατέθηκαν ως αιγοπρόβεια έδειξαν ανιχνεύσιμο DNA κατσικιού.

Ακόμα και προϊόντα όπως κεφίρ και τυριά whey-based εμφάνισαν ενδείξεις ανεπιθύμητων προσμίξεων.

Γιατί συμβαίνει αυτό και τι σημαίνει

Το πρόβλημα που αποκαλύπτεται δεν είναι απλώς «μια πινελιά λάθους στην ετικέτα». Από τη στιγμή που ένα προϊόν πωλείται ως αιγοπρόβειο και έχει υψηλότερη τιμή, η ύπαρξη DNA αγελάδας συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά και οικονομική ζημία για τον καταναλωτή και τον παραγωγό που παλεύει τίμια.

Η επιστημονική ομάδα τονίζει ότι η μέθοδος που ανέπτυξε μπορεί να υποστηρίξει κανονικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της νοθείας και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Τι πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής

Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι: