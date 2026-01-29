Ελλάδα - Γαλλία: Σε δύο μήνες η νέα αμυντική συμφωνία – Το «σήμα» Δένδια από τη φρεγάτα «Κίμων»

Η αμυντική σύσφιξη των δύο χωρών περνά σε νέα, ταχύτερη φάση. Η είδηση για την επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας έρχεται ως συνέχεια της εμβληματικής επίσκεψης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στα ναυπηγεία της Lorient, όπου υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του, Σεμπαστιάν Λεκορνύ, πάνω στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra, του «Κίμωνα».

Στρατηγική Εταιρική Σχέση με «ορίζοντα» διμήνου



Η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά η θωράκιση του αμυντικού δόγματος της χώρας σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε οι τελικές υπογραφές να πέσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο.



Η κίνηση αυτή αναβαθμίζει τη συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην κοινή δράση, τις συνεκπαιδεύσεις και τη στρατηγική αλληλεγγύη στον Ευρωατλαντικό χώρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επισπεύδεται η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ μέσα στο επόμενο δίμηνο οι υπογραφές

«Κίμων»: Η ψηφιακή ασπίδα που ενώνει Αθήνα και Παρίσι

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη προσδίδει το γεγονός ότι την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας θα συνοδεύει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Pierre EricPommellet. Η παρουσία του πραγματοποιείται με φόντο τη συζήτηση για την πιθανή απόκτηση νέων Belharra, οι οποία ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη με πρωτοβουλία της γαλλικής εταιρείας, με αφορμή την ενεργοποίηση της option για τη ναυπήγηση του τέταρτου πολεμικού πλοίου, της φρεγάτας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Ναυπήγηση νέων φρεγατών στην Ελλάδα

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα έχει θέσει την ενισχυμένη εμπλοκή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με βασικό στόχο την εξ' ολοκλήρου ναυπήγηση των νέων φρεγατών στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Hellenic Industrial Participation (HIP) της Naval Group, το οποίο αποσκοπεί στη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών τόσο στην κατασκευή των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού όσο και στη συνολική αλυσίδα προμηθειών του γαλλικού ομίλου, με ελληνικά blocks να έχουν τοποθετηθεί στην τρίτη ελληνική Belharra, τον «ΦΟΡΜΙΩΝΑ», επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας σε πρακτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωναν το ενδιαφέρον της Naval Group και για το πρόγραμμα απόκτησης νέων υποβρυχίων για τον ελληνικό στόλο, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, θα μεταβεί και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της.