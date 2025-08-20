Τίφανι Θίσεν: Τρώει ολόγυμνη τούρτα και ρίχνει το Instagram - «Όταν έχει ζέστη, πρέπει να γδυθείς»

Η Τίφανι Θίσεν, γνωστή στο ελληνικό κοινό ως Βάλερι από τη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», προκάλεσε την έντονη αντίδραση των followers της όταν εμφανίστηκε ολόγυμνη σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη (19/8) στο Instagram.

Η 51χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ρούχα δοκιμάζοντας μια τούρτα καρότο γεγονός που προκάλεσε φρενίτιδα στα σχόλια.

«Εσείς πώς την τρώτε;» ρώτησε με νόημα η Τίφανι Θίσεν, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της τόνισε: «Όταν έχει ζέστη, πρέπει να γδυθείς». Δείτε τη συνταγή στα σχόλια αν θέλετε κι εσείς να μείνετε γυμνοί», φράση που συνδυάζει τα επίμαχα πλάνα από την τολμηρή της εμφάνιση.