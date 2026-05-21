Tikun Olam Ελλάδος: Νέα Μείωση Τιμών σε όλα τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης

Η Tikun Olam Ελλάδος, η 1η εταιρεία φαρμακευτικής κάνναβης που αδειοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στην Ελλάδα και διαθέτει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης στην ελληνική αγορά από τον Μάρτιο του 2024, ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα της υγείας, ανακοινώνοντας τη νέα μείωση τιμών που κυμαίνεται από 15% έως 25% σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων της. Η κίνηση αυτή αφορά το σύνολο των 12 τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης που διαθέτει η εταιρεία στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας ότι κάθε ασθενής, θα μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη θεραπεία του. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη μείωση τιμών θα συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στη φαρμακευτική κάνναβη και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 30.000 ασθενείς στην Ελλάδα που την επιλέγουν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η νέα πρωτοβουλία με κοινωνικό πρόσημο δεν είναι μια αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, αλλά η έμπρακτη απόδειξη της διαρκούς δέσμευσης της Tikun Olam Ελλάδος να στηρίζει τους ασθενείς.

Αναγνωρίζοντας τις έντονες οικονομικές πιέσεις της περιόδου που διανύουμε, η εταιρεία επιλέγει να απορροφήσει σημαντικό μέρος του κόστους, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε καινοτόμες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας θεραπευτικές επιλογές φαρμακευτικής κάνναβης.

Με την κίνηση αυτή, η Tikun Olam Ελλάδος επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον κλάδο, όχι μόνο μέσω της επιστημονικής και παραγωγικής της αριστείας, αλλά και μέσω της κοινωνικής της υπευθυνότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Ο κ. Νίκος Μπέης, CEO της Tikun Olam Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Στην Tikun Olam Ελλάδος, ο ασθενής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των αποφάσεών μας. Σε μια εποχή που η οικονομική πίεση αγγίζει κάθε συμπολίτη μας, θεωρούμε χρέος μας να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που βασίζονται στα προϊόντα μας για την ποιότητα της καθημερινότητάς τους. Με τη μείωση των τιμών στο σύνολο των 12 τελικών προϊόντων μας, κάνουμε τη φαρμακευτική κάνναβη ακόμα πιο προσιτή, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό στην κορυφαία ποιότητα που εγγυάται το όνομά μας.»

Σχετικά με την TIKUN OLAM

Η TIKUN OLAM είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, παγκοσμίως. Καθορίζοντας την αγορά της φαρμακευτικής κάνναβης το 2005, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της και στην πορεία του χρόνου επεκτάθηκε με παραγωγικές μονάδες στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη (με έδρα την Ελλάδα). Με περισσότερα από 20 χρόνια μελετών, τα φάρμακά της προσφέρουν υποστήριξη σε σοβαρές παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του Crohn, ο Αυτισμός, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, η Επιληψία, οι παρενέργειες από χημειοθεραπεία και ο νευροπαθητικός πόνος.

Σχετικά με την Tikun Olam Ελλάδος

Η Tikun Olam Ελλάδος ιδρύθηκε το 2018 με έδρα την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει η χώρα να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο παραγωγής καινοτόμων τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Με τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα €60εκ., η Tikun Olam Ελλάδος έχει δημιουργήσει σε έκταση 56.000m2 στην Κόρινθο, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες του κλάδου στην Ευρώπη, με καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία και R&D τμήμα, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Απολύτως εναρμονισμένη με όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης, η Tikun Olam Ελλάδος εστιάζει στη δημιουργία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης τα οποία παράγονται σε EU-GMP περιβάλλον και με πιστοποίηση του πρωτοκόλλου GACP, εφαρμόζοντας αυστηρά πρότυπα ελέγχου και διαδικασίες που εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.

Απασχολώντας 150+ εργαζομένους, η Tikun Olam Ελλάδος, αναπτύσσει και διαθέτει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης κατόπιν συνταγογράφησης και συμπληρώματα CBD (ΤIKUN CBD & LIFELAB CBD), στην ελληνική αγορά η διάθεση και προώθηση των οποίων γίνεται μέσα από τις στρατηγικές συνεργασίες με την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ και τη LAVIPHARM. Ταυτόχρονα εξάγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ελβετία.