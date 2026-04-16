Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για τα social - Παρέμβαση Μητσοτάκη για μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, με θέμα την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την καθιέρωση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα social media συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.

Στην τηλεδιάσκεψη εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ευρωπαίους ηγέτες για την απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σύντομα σε νομοθέτηση που θα απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.